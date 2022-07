Waar strandt schip voor versterkt KVK?

Zaterdag is het zover, dan opent KV Kortrijk zijn seizoen tegen OH Leuven in het Guldensporenstadion. Na de met 2-1 gewonnen galamatch, tegen het Nederlandse FC Utrecht, lijken de Kerels klaar voor een belangrijk seizoen. Een goeie start lijkt een must.

Met OH Leuven, Seraing en Sint-Truiden wachten drie tegenstanders waar Kortrijk zeker punten tegen kan en zelfs moet pakken. 5 op 9 is geen overbodige luxe om meteen een voorsprong te nemen op de andere mogelijke degradatiekandidaten.

Nieuwkomers

De Kortrijkse scoutingcel heeft niet stilgezeten deze zomer. Er werden zes versterkingen gehaald. Het is vooral uitkijken naar de rentree in het Belgische voetbal van Massimo Bruno. De flankaanvaller moet het (waarschijnlijke) verlies van Faïz Selemani opvangen. Bij Charleroi & Anderlecht toonde hij meermaals dat hij een match kan beslissen, nu mag hij dat ook in het Guldensporenstadion proberen. Verder is het uitkijken naar Youssef Challouk. De aanvallende middenvelder kwam samen met doelman Tom Vandenberghe over van tweedeklasser Deinze en wil tonen dat hij het niveau in eerste klasse aankan. In de voorbereiding liet hij, onder meer tegen KV Mechelen, al mooie dingen zien. Hij zal de stilstaande fases op zich nemen, wat hopelijk enkele assists op zal leveren voor de 26-jarige Belg. Verder kwamen ook Dion de Neve (Zulte-Waregem), Habib Keita (Lyon) en João Silva (Deportivo Alavès) over.

Spoeling achterin dun

Vooral die laatste is een belangrijke nieuwkomer. De contracten van Sainsbury & Rougeaux liepen af waardoor de spoeling achterin enorm dun werd. De Portugese centrale verdediger moet dat nu opvangen. Toch moet de verdediging, maar ook het middenveld, nog versterkt worden. De Kerels vatten het seizoen namelijk aan zonder de geblesseerden Kadri en Vandendriessche, die normaal basispionnen zijn.

Vorig seizoen kon de Veekaa na een prima eerste seizoenshelft het behoud al veiligstellen voor nieuwjaar. Gelukkig maar, want na de jaarwisseling pakte Kortrijk amper 6 op 42. Komend seizoen is een soortgelijke reeks maar beter te vermijden voor Belhocine & co, zeker vanwege de drie zakkers. Er zal van in het begin geknokt moeten worden voor elk punt, maar als de kopjes allemaal de juiste richting uitkijken weet men nooit waar deze kwalitatieve kern van Kortrijk kan eindigen.

(JV)