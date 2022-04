Vossen speler van het jaar bij Essevee

De supporters van Zulte Waregem verkozen Jelle Vossen (33) tot hun speler van het seizoen. Met nog een uitwedstrijd in het verschiet zit de Limburger al aan 17 doelpunten in 29 wedstrijden. Een meer dan terechte erkenning.

Vossen kwam in de winterperiode van 2020 toe aan de Gaverbeek. Het is zijn eerste succesvolle seizoen bij Essevee, want vorig jaar scoorde hij amper zes doelpunten in de competitie. De spits heeft nog een contract lopen tot 2023 en lijkt een van de weinige spelers te zijn die bij de West-Vlaamse club zal blijven.

Het podium werd vervolledigd met Jean-Luc Dompé op een tweede plek en Alessandro Ciranni op een derde plaats. (EC)