Voorzitter Ronny Verhelst kijkt terug op (half) mislukt seizoen van KV Kortrijk: “Bij andere clubs klinkt: KVK is altijd top 8!”

Alle ogen zijn gericht op het Guldensporenstadion zondag, Anderlecht moet er zijn vierde plaats veilig stellen. Voor KV Kortrijk, intussen al 6 op 39, is het de laatste kans om in eigen huis een bijzonder flets seizoen toch nog wat kleur te geven. Voorzitter Ronny Verhelst in een zeldzaam interview over het slappe seizoen van KVK, over frieten verkopen, spelerslonen van 250.000 euro en over het slabakkende nieuwe stadion.

“Het dagelijkse bestuur is voor Matthias Leterme en co, ik wil me meer op het strategische focussen”, stelde Ronny Verhelst (58, van mei 2012 tot juni 2013 voorzitter van de Pro League) toen de geboren Kortrijkenaar in juni 2020 Joseph Allijns als voorzitter van KVK opvolgde. “Daarmee bedoelde ik dan vooral dat ik mij niet met het sportieve zou bezighouden”, verduidelijkt hij vandaag.

En dat hij het liefst op de achtergrond bleef. Maar de vroegere nummer twee van Telenet, nog steeds actief in de mediasector, is op KVK nadrukkelijker aanwezig dan het lijkt. Hij heeft elke dag contact met algemeen manager Matthias Leterme (die dan weer via ceo Ken Choo de rechtstreekse lijn onderhoudt met de Maleisische eigenaar Vincent Tan), hij volgt elke week minstens één training, hoort regelmatig TD Rik Foulon en de technische staf en miste dit seizoen maar twee matchen. Ja dus, hij schuift straks aan voor de sportieve evaluatie van het seizoen.

Je zei bij jouw aanstelling dat voor KVK het product voetbal het belangrijkste is. U kan dan momenteel niet tevreden zijn over dat product.

“In de eerste helft van het seizoen, tot die 9 op 9, legden we een heel mooi parcours af, met één minpunt tussenin: het vertrek van coach Luka Elsner. Door het uitstel van de match tegen Antwerp raakten we de flow kwijt en kregen we een knik die we nooit meer te boven kwamen – de 5-0 tegen Zulte Waregem was de enige positieve uitschieter. Zo goed de eerste helft van het seizoen was, zo slecht werd de tweede.”

Heel bizar, we kunnen geen vinger op de wonde leggen

“Een reden daarvoor kan ik niet geven. Ook niet voor het gebrek aan scorend vermogen na het uitvallen van Gueye, ik weiger naar die of dat te wijzen. Het is eigenlijk heel bijzonder: we kunnen geen vinger op de wonde leggen.”

Ben je dan een voorzitter die door die 6 op 39 kijkt?

“Neen, natuurlijk kijken we ook naar de resultaten. Bestuurders zetten de ploeg niet, maar moeten ervoor zorgen dat alles aanwezig is opdat de ploeg zo goed mogelijk zou draaien. Maar daarna heb je er geen impact meer op. Zeer frustrerend. Het is de coach die de trainingen bepaalt, die de ploeg opstelt, die de tactiek bepaalt.”

Begrijp ik nu dat, zelfs afgezien van die 6 op 39, jullie vinden dat uit deze spelerskern meer te halen valt?

“In december, toen we in de top 8 stonden, zeiden bestuurders van andere clubs tegen mij: KVK is een ploeg voor de top 8. Punt. In januari lieten we maar één basisspeler vertrekken, Gilles De Waele, maar haalden we een hele reeks versterkingen binnen (Reynolds, Mehssatou, De Bruyne, Henen, Benchaib en Watanabe, red.) Die ploeg moest dus nog versterkt zijn.”

En toch wordt coach Karim Belhocine niet in vraag gesteld?

“Ingrijpen op de positie van de coach is een klassieker, hé. Alleen is het de vraag of het aan de trainer ligt. Ook dat zal meegenomen worden in de evaluatie na de match tegen Anderlecht waarin we op zoek gaan naar wat beter kan en moet, wat de problemen zijn sinds januari. Maar die bespreking zal niet specifiek over Karim gaan.”

Er is in elk geval een revisie nodig: elf spelers staan op vertrekken. Hoe wordt vermeden dat jullie volgend seizoen, wellicht met drie dalers, uit de problemen blijven?

“Dat is hier elk seizoen zo, elk seizoen moet een nieuwe kern worden opgebouwd. Maar er is al in januari aan gewerkt met het aantrekken van jonge talenten. Dat heb ik toch tegenover het vorige beleid veranderd: inzetten op jeugd. Al moeten we nu wel de oefening maken welke ervaren spelers we nog moeten halen. Binnen onze mogelijkheden. Want onze strategie is duidelijk: op een periode van x aantal jaren break-even zijn. (op dreef)”

Ligt het aan de coach? Ook dat zal meegenomen worden

“Als alle clubs zo zouden denken, op lange termijn dus, zou ons voetbal er veel beter uitzien. Nu zijn zowel nationaal als internationaal veel teveel clubs afhankelijk van hun eigenaar en dan heb ik het niet eens alleen over buitenlandse eigenaars. Als dan plots één van die sugardaddies ermee ophoudt, is het gedaan met die clubs. Geen enkele business is vergelijkbaar met het voetbal. Wie morgen een frietkraam opent, wil winst maken maar in de voetbalindustrie stopt de eigenaar x aantal miljoenen euro’s in de club puur als hobby. Daarom pleit ik voor een veel strengere controle op de financiën van de clubs. Als dat zou gebeuren, wil ik wel eens zien hoe de rangschikking er zou uitzien.”

Je doelt op een oneerlijke competitie: bij Union stopte eigenaar Bloom intussen al 16 miljoen euro in de club, jullie eigenaar Vincent Tan haalt dan misschien geen euro uit de club, maar hij brengt ook niets in. Union staat eerste, KVK twaalfde.

“Als Bloom er geen geld meer in stopt, is Union een eindig verhaal. Het zal voor een supporter raar klinken maar hoe wij het doen, is veel gezonder dan wat bij pakweg tien andere Belgische clubs, niet alleen Union, gebeurt. Bekijk al hun balansen, als hun sugardaddy de kraan dichtdraait, is het tweede klasse.”

Intussen blijft KV Kortrijk wel stilstaan. Al jaren klinkt het dat alleen een nieuw stadion de club kan doen doorgroeien maar dat dossier sleept al jaren aan.

“Iedereen weet dat bouwen in Vlaanderen niet simpel is. Kijk naar het stadiondossier van Club Brugge. Daar was men al in 2005 mee bezig en het staat er nog niet. Maar maak er nu niet van dat ik zeg dat het ook hier zo lang zal duren. (lacht) Er komen nog steeds twee locaties in aanmerking, Evolis en Expo, en in november hadden we de openbare aankondiging van de stad Kortrijk die weliswaar faciliteert maar die ook de procedures moet volgen. Daar klonk het dat het nog tot minstens midden 2023 zal duren voor de onderzoeken zijn afgerond. Daar kunnen wij toch niets aan doen?”

Maar wie zal in Kortrijk in een stadion zonder retail pakweg 50 miljoen investeren? Tan in ieder geval niet.

“Neen. Maar je kan moeilijk de kar voor het paard spannen. Je moet eerst een locatie, een ruimtelijk ordeningsplan, een mobiliteitsplan… hebben. En dan geloof ik in een projectontwikkeling à la Ghelamco, met hotel, kantoorgebouwen… waarbij KVK het stadion zal huren. Maar nu moeten we wachten. Maar ik weet wel dat het voor de club een enorme stap vooruit zal zijn. Als je commercieel wil groeien, zonder sugardaddy, moéten we andere faciliteiten hebben.”

Het is knap dat KVK uit de rode cijfers blijft maar het blijft ook krap, een budget van 17 miljoen euro. Uit de jaarrekeningen blijkt dat het budget voor 6,9 miljoen wordt gedragen door winsten op transfers. Jullie moéten straks dus geld maken van Selemani, Ilic, Radanovic…?

“Dat is toch het model van élke Belgische club? We zijn toch een doorstromingscompetitie? Zelfs Club Brugge moet, op een andere schaal weliswaar, ook spelers verkopen. Je moet dat ook kúnnen, ik zie ook clubs die 0 euro uit de transfermarkt halen.”

Klopt het dat het gemiddelde jaarloon van jullie spelers op zo’n 250.000 euro ligt?

(blaast) “Dat zou ik niet meteen kunnen zeggen. Maar kwaliteit kost geld. En onze lonen liggen in vergelijking met de andere clubs nog aan de lage kant.”

In die context wordt steeds meer geroepen hoe belangrijk de eigen jeugd is. In Kortrijk breekt nóóit een eigen talent door.

“Heel eerlijk: dat is voor mij hier het grootste vraagteken. Ik weet alleen dat elk jong talent meteen wordt gescout en eventueel weggehaald door clubs als Rijsel, Club Brugge, AA Gent… Toen mijn zoon bij de U-12 van Harelbeke speelde, stonden er vier scouts langs de zijlijn. Die dan gingen babbelen met de papa.” (lacht)

Die gaan ook kijken bij Cercle Brugge, waar momenteel viér eigen producten in de basis staan.

“Maar Cercle is daar al 10 of 15 jaar mee bezig, ik zit hier pas twee jaar en daarvoor lag de focus hier niet op de jeugd.”

Nog even over de competitieformat. Wat vindt de vroegere onafhankelijke voorzitter van de Pro League, nu zelf betrokken clubvoorzitter? Wel of geen play-offs, 18 of 16 clubs in 1A, drie of slechts één rechtstreekse zakker?

“Ik kan daar duidelijk in zijn. Ik ben tegen ad hoc-beslissingen en bricolages. Het ene jaar zo, het andere jaar zo, straks weten we twee weken voor de competitie start niet hoeveel clubs zakken. Ik vind dat dat voor minstens vijf of tien jaar ver moet worden beslist. Punt. Of dat dan een competitie wordt met 16, 18 of 23,5 profclubs, gedefinieerd door het licentiesysteem, weet ik niet. En ik ben tegen de play-offs. Een voetbalseizoen dat voor acht clubs al is afgelopen op 10 april, dat is op alle vlakken fout.”

Tot slot, zal het Guldensporenstadion zondag eindelijk nog eens in brand staan?

“Dat moet. Voor onze supporters vooral. Maar als we winnen, zal het in de kranten alleen maar over Anderlecht gaan, zeker? (lacht) Ik heb daar vorig seizoen na onze winst op Anderlecht nog een hoofdredacteur over opgebeld.”

(FB)