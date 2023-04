Voorzitter Ronny Verhelst en manager Matthias Leterme stappen op bij KV Kortrijk uit onvrede met eigenaar Vincent Tan

Bommetje bij KV Kortrijk. Matthias Leterme (37) sedert 2009 bij KVK, eerst als financieel en administratief manager en sedert 2016 als algemeen manager, stapt op bij KV Kortrijk. Met in zijn spoor ook de eerder protocollaire voorzitter Ronny Verhelst.

KVK moet dus op zoek naar een trainer, een ceo en een voorzitter. De reden voor het plotse vertrek van Leterme is de Maleisische eigenaar Vincent Tan. Leterme maakte er al langer, ook in deze krant, geen geheim van dat de club hoge nood had aan aandeelhouders die ook investeerden in de club. Deze boden zich afgelopen dagen ook aan: de eerder genoemde Bill Foley, al eigenaar van de Engelse Premier Leagueclub Bournemouth en een tweede, niet nader genoemde, Engelse kandidaat. Probleem was dat Tan almaar zijn prijs opdreef – naar verluidt van 15 naar 18 miljoen euro – én plots opdook met een eigen, eerder obscure kandidaat-overnemer, om druk te zetten wellicht.

De druppel teveel voor Leterme die naar verluidt impulsief opstapte. De Ieperling, die afgelopen jaren ondanks de beperkte middelen KVK toch altijd in veilige financiële en sportieve wateren hield, zal wel nog “met veel liefde voor KVK” een opzegtermijn uitdoen – al kan een effectieve overname daar snel verandering in brengen – en heeft naar eigen zeggen nog geen enkel ander perspectief naar een nieuwe functie.