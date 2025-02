Voorzitter Bart Verhaeghe excuseert zich na uitbarsting tegen ref: “Niet oké wat ik gedaan heb”

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe heeft zich maandag geëxcuseerd voor zijn uitbarsting tegenover scheidsrechter Lawrence Visser na afloop van de competitiewedstrijd tegen Standard (1-2-nederlaag).

Verhaeghe was erg ontevreden over de rode kaart voor Christos Tzolis en over de penalty voor Standard en liet dat in de catacomben van het Jan Breydelstadion duidelijk merken tegenover scheidsrechter Visser. “Ga je mij ook een kaart geven?”, vroeg hij. “Je was verschrikkelijk slecht vandaag. Je moet niet zo onnozel doen.”

De dag na de wedstrijd verontschuldigde Verhaeghe zich tegenover Visser en zijn assistenten. “Het is niet oké wat ik gedaan heb”, vertelde Verhaeghe voor de camera van Sporza. “Ik wil me er oprecht voor verontschuldigen. Al merk ik wel dat als ik het doe, het heel veel stof doet opwaaien. Ik betreur het vormelijke van mijn optreden. Dat was verkeerd en keur ik af.”

Voor het bondsparket kunnen dergelijke uitspraken niet door de beugel. Normaal zal Verhaeghe zich op dinsdag 4 maart moeten verantwoorden bij het Disciplinair Comité. Hij moet daarbij persoonlijk aanwezig zijn.

Desondanks uitte de voorzitter van blauw-zwart ook zijn ongenoegen over de Belgische arbitrage. “Ik denk niet dat ik de enige ben in het Belgische voetbal die al langer aankaart dat de arbitrage zijn niveau moet verhogen”, stelt Verhaeghe. “Ik denk dat ik een stem vertolk van heel wat mensen in het beleid, ook van trainers en spelers, die allemaal een hoger niveau zouden willen.”

“Onze arbiters moeten de confrontatie aangaan en inzien dat dit niveau onvoldoende is”, ging Verhaeghe verder. “Vandaag is er een kloof tussen het niveau waarop we voetballen en de refs, want ik zie op het Europese toneel geen Belgen. Onze refs voelen zich te vaak te belangrijk en willen een ster zijn op het veld. Daar is de arbitrage niet bij gebaat.”