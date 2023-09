Voormalig Arsenal-speler Alebiosu (21) wil schitteren bij KV Kortrijk: “Ik heb veel opgestoken van al die sterspelers”

Gevormd tussen de grote sterren, geproefd van Premier League-voetbal (vanop de bank), maar nooit doorgebroken in het eerste elftal. Ryan Alebiosu (21) verliet de Engelse vicekampioen Arsenal definitief voor een avontuur bij KV Kortrijk, waar de vriend van enkele stervoetballers graag wil doorbreken. Een aangename kennismaking met een goedlachse Engelsman.

Sinds hij een klein mannetje was speelde Ryan Alebiosu al voor de Engelse grootmacht Arsenal. Hij doorliep er alle jeugdreeksen en is een boezemvriend van Bukayo Saka. Het duo speelde zowat hun hele jeugd samen. Ondertussen is Saka uitgegroeid tot één van de grootste voetbaltalenten ter wereld en hét uithangbord van Arsenal en de Engelse nationale ploeg. “Bukayo en ik zijn goede vrienden, we zijn erg close”, aldus Ryan Alebiosu wanneer we hem opzoeken in Kortrijk. “We speelden samen van toen we zeven jaar waren. We praten tot op vandaag nog steeds met elkaar. Wie weet komt hij dit seizoen wel eens kijken (lacht).”

Alebiosu ruilde op de slotdag van de transfermercato in België namelijk de Engelse grootmacht voor KV Kortrijk, de rode lantaarn in de Jupiler Pro League. De komende drie seizoenen komt de Engelse rechtsachter met Nigeriaanse roots uit voor de Kerels uit Kortrijk. Alebiosu stond te popelen om met de pers te spreken, zo enthousiast is hij om eraan te beginnen. “Ik kan niet wachten om mijn debuut te maken, ik heb wel een beetje stress.”

Zondag zou dat debuut er zomaar kunnen komen, tegen ploeg in vorm Anderlecht dan nog wel. Nota bene de enige ploeg die Alebiosu kent wanneer we hem vragen hoe goed hij geïnformeerd is over de Belgische competitie. “Ik kijk er 100 procent naar uit om meteen te starten tegen hen. Natuurlijk is het de keuze van de coach, maar ik geef alles op training en ben klaar om te spelen.”

Veel geleerd

Aan vertrouwen en motivatie dus geen gebrek bij de rechtsachter, die in het Guldensporenstadion eindelijk probeert door te breken in een eerste elftal, iets wat hem bij Arsenal helaas nooit lukte. “Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat ik nooit mijn debuut heb gemaakt in het eerste elftal, maar ik zat wel vaak in de selectie en daar heb ik ook veel uit geleerd. Ik kan nog altijd bewijzen dat ik een goede speler ben. Het was uiteraard mijn droom als kind om ooit voor de eerste elf van Arsenal te spelen, maar het is wat het is en ik heb geen spijt dat ik er weg ben.”

Zeker niet, omdat hij er wel veel geleerd heeft. Zowel van zijn boezemvriend Bukayo Saka als van enkel grote sterren die er rondliepen. De verdediger deelde de kleedkamer met namen als Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang, Martin Odegaard en nog vele anderen. “Ik heb erg veel opgestoken van die sterspelers. De manier waarop zij tactisch een partij kunnen bepalen en hoe gedreven ze zijn is echt iets waaruit je als jonge speler leert.”

Kortrijk is Londen niet

Maar goed, het contrast kan uiteraard niet groter zijn. Van één van de mooiste stadions ter wereld en een accommodatie om U tegen te zeggen naar het kleine Guldensporenstadion met niet meteen het meest aantrekkelijke oefencomplex van het land. “Het is hier natuurlijk volledig anders dan op Arsenal”, merkt Alebiosu al snel op. “Maar ik merk dat iedereen hier dicht op elkaar zit en dat de hele club een grote familie is.”

Een familie waar hij snel deel van wil uitmaken. Daarom probeert Alebiosu meteen een band te creëren met al zijn teamgenoten, zelfs al moet dat in het Frans. “Ik ben een heel sociale jongen, dus ik doe ook alle moeite om met al mijn ploegmaten overweg te kunnen.”

Alebiosu kwam er pas op het laatste nippertje bij, op de slotdag van de transfermercato. De Engelsman werd iets voor middernacht aangekondigd op de sociale kanalen van de Veekaa. “Het was een heel drukke dag. Ik was van 7 uur ’s morgens onderweg en uiteindelijk duurde het tot elf uur in de avond voor ik het contract tekende. Maar ik voelde me hier wel meteen thuis. Ik heb een goede band met de coach. Dat hij vlot Engels spreekt maakt het allemaal een stukje makkelijker voor mij.”

Kortrijk was echter niet de enige club die naar zijn diensten lonkte, maar de tijd drong en de speler wou zelf graag naar Kortrijk.

Het feit dat de Kerels laatste staan in de Belgische competitie schrok hem ook totaal niet af. “Bij Kilmarnock in Schotland – Alebiosu werd vorig jaar verhuurd door Arsenal – speelden we ook tegen degradatie en toen speelde ik heel veel wedstrijden. Het ging er voor mij persoonlijk erg goed en uiteindelijk redden we ons. Dus ik ben zeker niet bang en ik ben er klaar voor”, sluit de goedlachse rechtsachter af. (Jorunn Vannoorden)