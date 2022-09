Voorlopig windstil in stadiondossiers, maar… “Cercle heeft nog alternatieve locatie op het oog”

Vanavond is het weer zo ver: de clash tussen Club Brugge en Cercle Brugge, tussen de blauwe en de groene. De stadsderby is steeds meer een strijd van David tegen Goliath. Het sportief budget van Club is bijna acht keer groter dan van Cercle: 150 versus 20 miljoen euro. Hoe evalueert de vereniging vijf jaar samenwerking met AS Monaco? En wat is de stand van zaken in het groene stadiondossier?

We hadden die prangende vragen graag willen voorleggen aan Cercle-voorzitter Vincent Goemaere. Maar de communicatiecel van de vereniging stuurt ons door naar CEO Ben Lambrecht. Corporate governance is het codewoord bij groen-zwart: het management is verantwoordelijk voor de uitvoering van strategische en operationele beslissingen.

Prinsen

AS Monaco heeft 97 procent van de aandelen van Cercle Brugge in handen, de resterende 3 procent zit bij 65 lokale aandeelhouders. Dmitry Rybolovlev, de Russische miljardair en voorzitter van de Monegaskische voetbalploeg, bezit zelf 65 procent van de aandelen van Monaco. Zelfs de Grimaldi’s, de prinsen en prinsessen van het groothertigdom, hebben naar verluidt aandelen!

Ben Lambrecht ontkent resoluut dat Cercle louter een satellietploeg voor de Franse topper is. “AS Monaco heeft amper twee spelers in Brugge gestald. Er zijn hier negentien verschillende nationaliteiten, maar ook veel jonge Belgische spelers. Onze technisch directeur Carlos Avina Ibarrola geniet autonomie om het sportief beleid van de vereniging uit te stippelen. Maar onze meerderheidsaandeelhouder geeft Cercle meer financiële draagkracht.”

In ruil hiervoor is de opdracht die Cercle van de raad van bestuur kreeg duidelijk: het spook van de degradatie definitief wegjagen en jaarlijks een plaatsje binnen de top 10 van het klassement veroveren. “We hebben bij de seizoensstart wat pech gehad door de blessures van enkele spelers”, luidt het.

Daarnaast wil de vereniging jong, hip en duurzaam zijn. “Dat betekent onder meer denken aan het verminderen van de plastieken drankverpakkingen in ons stadion, een sociale rol spelen in Brugge en ons wagenpark vergroenen. Voor de staf lukt dat, een vierde van ons wagenpark zal volgend jaar hybride zijn. Bij de spelers ligt het voorlopig nog wat moeilijker.”

“Milieuactivisten vergeten dat voetbal een belangrijke sociale functie bekleedt” – Ben Lambrecht

Dit ‘nieuwe’ imago leidde ook al tot een ander logo, waarvoor Cercle kritiek oogstte van vele fans. Ben Lambrecht: “Elke evolutie roept weerstand op, we hebben daar begrip voor. Persoonlijk ben ik tevreden met het nieuwe logo, dat het jonge, energieke en dynamische karakter van onze vereniging uitbeeldt.”

Duurzaamheid betekent ook een nieuw en modern voetbalstadion voor Cercle. “Er is het voorbije jaar vooruitgang geboekt in dit dossier, dat al ruim vijftien jaar aansleept. Dit najaar spreekt de Raad van State zich uit over het enige, resterend bezwaar van de vzw Groen”, zegt Ben Lambrecht. “Gelukkig komen we nu goed overeen met Club op het vlak van het extrasportieve en werken we samen aan oplapwerk voor de mankementen van het verouderd Jan Breydelstadion. De violen zijn op dat vlak gelijk gestemd.”

Heeft de vereniging een alternatief voor het geval het project langs de Blankenbergse Steenweg mislukt? “Burgemeester Dirk De fauw heeft garanties gegeven dat Cercle nooit zonder een goede sportieve infrastructuur zal vallen. De geplande bouw van oefenvelden voor Cercle op de Gulden Kamer in Sint-Kruis is een eerste stap”, benadrukt de CEO van de vereniging.

Veel hangt af van de afloop van het Clubdossier. Een van de scenario’s is dat Cercle tijdelijk, en onder bepaalde voorwaarden, in Clubs nieuw stadion kan voetballen. Dat staat in het akkoord met de stad maar geniet geen voorkeur. Noch van Cercle, noch van Club.

Tijdelijk

Ben Lambrecht benadrukt het woord ‘tijdelijk’, want Cercle wenst absoluut een eigen nieuw polyvalent stadion met 12.000 zitjes te bouwen. Een urban project, met veel groen, al mag een openbaar bestuur als de stad Brugge niet langer zelf stadions realiseren. Vorig jaar al werd de kostprijs ruw geschat op 50 miljoen euro en stelde Cercle-voorzitter Vincent Goemaere dat hiervoor private investeerders klaar stonden. Al zal dat bedrag door de energiecrisis en stijgende bouwkosten hoogstwaarschijnlijk met 20 procent oplopen.

Wordt het Global Estate Group van Luc Beke uit Oostkamp, in wiens kantorencomplex O-Forty Cercle al haar secretariaat gevestigd heeft? Of aannemer Ghelamco, gezien Antwerp-voorzitter Paul Gheysens, die gronden bezit langs de Blankenbergse Steenweg, zijn verzet tegen de stadionplannen gestaakt heeft? “Dat zijn allemaal voorbarige geruchten, maar we zijn ons huiswerk aan het maken”, zegt Ben Lambrecht.

Het worstcasescenario voor Cercle is op het verouderd Jan Breydel te blijven spelen en nadien (nog seizoenen) het nieuwe Clubstadion af te huren. Milieuverenigingen die de betonnering van elke m² open ruimte bestrijden maar geen voetbalfans zijn, zouden toejuichen, als dit ‘voor eeuwig’ is…

“Die mensen vergeten dat voetbal een belangrijke sociale functie bekleedt. Onze populaire sport wegdrummen uit de samenleving zou een kapitale fout betekenen. Recent onderzoek bracht aan het licht dat 3 miljoen Belgen geïnteresseerd zijn en dat 1,5 miljoen mensen actief betrokken zijn bij het voetbal. Ze gaan niet allemaal tweewekelijks naar een stadion, maar hebben bijvoorbeeld wel een voetbalabonnement bij sportzender Eleven.”

“Cercle verdient een eigen, nieuw stadion in Brugge. Maar het stadiondossier is een schaakspel. Pas als alle andere scenario’s geschrapt zijn, zouden we samen op de huidige Olympia-site moeten blijven voetballen. Noch Cercle, noch Club wenst dit. Indien het echt niet lukt in Sint-Pieters, is er nog elders in Brugge een optie”, aldus Ben Lambrecht. Maar waar? Meer wil de CEO van de vereniging niet kwijt, maar hij zit niet te wachten op een gemeentelijke fusie van Brugge met Damme.

Alternatief

Ook burgemeester Dirk De fauw bevestigt dat de vereniging nog de alternatieve piste van een andere locatie in Brugge bewandelt, indien de Raad van State het dossier van de Blankenbergse Steenweg blijft blokkeren. En het gaat niet om het Kanaaleiland, die site is te klein. Op private grond?

“Ik wacht af, in oktober wordt er voor de Raad van State gepleit, ik denk dat het arrest voor november of december is. Het is uiteindelijk aan Cercle om concrete plannen voor een andere locatie in te dienen. Zover zijn we nog niet. Hopelijk geeft de Raad van State zijn fiat voor het mooi project langs de Blankenbergse Steenweg: een combinatie van een multifunctioneel, kleiner voetbalstadion en bedrijven in het groen”, aldus de Brugse burgemeester.