Vooral lovende woorden voor KVO-spelers na match tegen KV Mechelen

KV Oostende wist de eigen fans meteen te charmeren met een verdiende overwinning tegen het ambitieuze KV Mechelen. KVO was vooral in de eerste helft zeer sterk. Een vroege rode kaart in de tweede helft, kantelde het spelbeeld en deed de Kustboys nog zweten. Maar: eind goed al goed, zo vertellen ook de individuele beoordelingen.

Hubert 7

Puike match. Hield KVO recht met enkele cruciale saves op schoten van Schoofs, Storm en vooral Hernandez en Van Hecke in het absolute slot.

Medley 6

Gaf de voorbereidende assist op Bätzner en was véél beter dan op Anderlecht. Leek wat bevrijd van stress.

Tanghe 6

Oerdegelijk. Ging voorop in de strijd en draagt de kapiteinsband met recht en rede.

Urhoghode 6

Oké debuut. Arriveerde pas midden vorige week, maar kende een goeie voorbereiding bij Celtic Glasgow, dat hem verhuurt aan Oostende. Is fit en meteen een meerwaarde.

Albanese 6

Leverde goed werk op de linkerflank. Was betrokken bij enkele leuke aanvallen. Z’n rode kaart kort na de rust had niet gemoeten, al was er weinig opzet mee gemoeid. Een jeugdzonde.

Rocha 5

Allicht de minste van de hoop. Leed enkele keren balverlies en was niet accuraat in de omschakeling. Werkte en liep zich evenwel te pletter.

Amade 6

Sobere match van de krijger op het middenveld. Vrij anoniem, maar stond z’n mannetje, zoals je van hem mag verwachten.

D’Haese 6

Liet zich in de eerste helft twee keer ‘pakken’ op z’n flank, maar was bij vlot aanvalsspel betrokken. Leek wat leeggespeeld in de tweede helft, maar al bij al oké wedstrijd.

Bätzner 8

Man van de match. Agressief, goeie blik, zat menig Mechelaar op de huid en bewaarde twee keer het overzicht. Referentiematch.

Ambrose 7

Z’n statistieken – nog geen goal of assist – spreken hem tegen, maar de bonkige spits is van gigantisch groot belang in het Oostendse spel. Werkt, wroet, is snel en geeft z’n medemaats ruimte. Was er met twee pogingen wel dicht bij.

Atanga 7

Lijkt zich te herpakken na slecht seizoen vorig jaar. Kwiek en alert, werkte die eerste goal piekfijn af. Ook de voorbereidende actie mocht gezien worden. Moest na de rode kaart defensief werk opknappen.

Dewaele (voor Rocha), Wylin (voor D’Haese), Gueye (voor Ambrose) en Ndicka (voor Bätzner) vielen te laat in voor een beoordeling.

(TVA)