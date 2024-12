“Voor zo’n momenten speel je voetbal”: Casper Nielsen is erg gelukkig na winnende goal

Casper Nielsen was dinsdag de gevierde man bij Club Brugge na de 2-1-overwinning tegen het Portugese Sporting. De Deen kwam in het slot als invaller op het veld en zorgde met een knap schot voor de winning goal. Achteraf was de middenvelder erg gelukkig. “Ik heb hier erg van proberen te genieten”, liet hij noteren in de mixed zone.

Nielsen kreeg de bal zes minuten voor tijd toegespeeld van aanvoerder Hans Vanaken en vloerde Sporting-doelman Franco Israel met een gekruiste bal. “Het was geweldig vanavond op het veld te staan”, zei hij na afloop. “Ik was er klaar voor bij mijn invalbeurt. We zijn de beste ploeg van België en tonen ons hier vanavond weer in Europa. Voor momenten als deze speel je voetbal.”

Club staat met tien punten erg dicht bij een plaats in de play-offs van de Champions League. Nielsen wilde echter niet vooruitlopen op de zaken. “We hebben nog twee wedstrijden te gaan”, bleef hij op de vlakte. “We zullen na deze speeldag zien hoe de stand is. Vanavond gaan we genieten van deze overwinning. Dit gaan we ons nog lang herinneren.”

Moeilijke periode

Nielsen ging de voorbije maanden persoonlijk door een moeilijke periode. Met zijn vriendin verloor hij in oktober een zoontje, dat te vroeg geboren werd. “Het is een lastige tijd geweest”, knikte hij. “We proberen het achter ons te laten. We steunen elkaar als gezin. En dit doet enorm veel deugd.”