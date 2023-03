Volgens de berekeningen van Georges Leekens en Vital Borkelmans houdt AA Gent Club Brugge altijd uit de top vier

Het was speeldag 24. Club Brugge stond op een vierde plek met drie punten voorsprong op AA Gent. De nieuwe coach Scott Parker zat aan 7 op 18. Vital Borkelmans gaf op 10 februari in deze krant Club nog steeds 80 procent kans op de Champions’ play-offs. Voor Georges Leekens was die top vier zelfs 100 procent zeker. Beiden laten vandaag een heel ander geluid horen. Hun berekening van de vier laatste matchen: AA Gent en Club finishen beide op 61 punten, ofwel op 61 en 59 punten. Met andere woorden: AA Gent eindigt dus straks op de vierde plaats.

We zijn intussen alweer anderhalve maand verder, Parker werd op 8 maart met 12 op 30 ontslagen. Zijn opvolger Rik De Mil haalde 3 op 6 waardoor Club is weggezakt naar de vijfde plaats met twee punten minder dan Gent. Club telt ook twee gewonnen matchen minder en een doelpuntensaldo van +13 tegenover +22. Er zijn nog slechts vier speeldagen te gaan om de situatie alsnog recht te trekken. Leekens en Borkelmans zijn vandaag beduidend minder optimistisch. Als hun voorspellingen uitkomen, verwijst AA Gent Club naar de Europa play-offs.

“Club wint nog vier keer maar Gent verliest alleen nog thuis tegen Union twee punten”, berekent Georges Leekens, ex-coach van zowel Club als Gent. Dan eindigen ze allebei met 61 punten maar telt Gent nog steeds een gewonnen wedstrijd meer. “Ik zie beide ploegen nog drie keer winnen en één keer gelijkspelen: Gent op Mechelen en Club op Westerlo”, pronostikeert dan weer Vital Borkelmans, ex-speler van Club en Gent. Dan eindigt Gent met 61 en Club met 59 punten en dus ook in dit geval geen Club in de Champions’ play-offs. Dat vraagt om een woordje uitleg.

“Vertrouwen lijkt weg”

Georges Leekens: “Het is bij Club van kwaad naar erger gegaan, dat moeten we durven zeggen. De mayonaise met Parker pakte niet. Er werd dan wel ingegrepen, maar het vertrouwen, de motivatie en het evenwicht zijn weg. En als je dan leiderschap mist… Als die groep een klein beetje op normaal niveau speelt, zou de top vier nooit een probleem mogen zijn. Maar succes kan ofwel leiden naar nog meer succes, kijk maar naar de match van Marokko tegen Brazilië deze week, maar het kan ook leiden naar gemakzucht.”

“Alle vertrouwen lijkt weg. Met Yaremchuk als de exponent, als je zondag zijn match met Oekraïne op Wembley zag… Het heeft wellicht te maken met de oorlog in zijn land, de negatieve druk… Maar in Kortrijk merkten we dat het gebrek aan vertrouwen ook een collectief probleem is. Dan kan je alleen maar, zoals Rik De Mil het zegt, proberen te positiveren. Er niet te veel druk opleggen. In zulke omstandigheden merk je ook een gebrek aan leiderschap. Nu nog zeggen dat ze Vormer missen, zijn vijgen na Pasen. Hij was al veel eerder afgeserveerd. Je mag ook Vanaken geen gebrek aan leiderschap kwalijk nemen. Hans is nu eenmaal een ander type, hij is geen Vormer, Simons of Van der Elst. Eerder een Jan Ceulemans: een fantastische voetballer, maar geen leiderstype zoals Vandereycken of ik.”

“Je moet Vanaken, zoals De Bruyne bij de nationale ploeg, de beste laten zijn, maar niet de leider”- Georges Leekens

“Het zijn niet altijd de beste voetballers die leider moeten zijn. Je moet Hans zoals Kevin De Bruyne bij de nationale ploeg de beste laten zijn en hem daarnaast ook ondersteunen met leiders rond hem. En dat ontbreekt bij Club. Terwijl ik Hein Vanhaezebrouck maandag op de Trofee Raymond Goethals wel heb kunnen feliciteren. Begin februari waaide het nogal bij Gent, maar met het aantrekken van Gift Orban is het scorend vermogen ontzettend omhoog gegaan. AA Gent heeft daardoor een bepaald evenwicht en vertrouwen gevonden. (zucht) Het wordt moeilijk voor Club. Mechelen wordt al meteen een zespuntenmatch. Eigenlijk mogen ze niets meer laten liggen. En dan nog, als Gent alleen maar tegen Union punten laat liggen, geraken ze er nog niet.”

Dipje Vanaken

Vital Borkelmans: “Ik denk er nu wel anders over dan op 10 februari, ja. Tegen Standard zagen we Club zoals het moet, maar dan op Kortrijk… Ze blijven toch zó onregelmatig, hé. En op een paar dagen alles veranderen, dat lukt niet hoor. Als ze het zoals in Kortrijk al moeten proberen met drie, vier jongens van 18, 19 jaar…”

“En het ligt ook niet aan de trainers, het ligt aan de spelers zelf. Want er is heel veel kwaliteit, alleen lijken sommigen in de eerste maanden boven hun stand te hebben gespeeld. Ze konden daar geen vervolg aan breien. Dat ze leidersfiguren missen, kan ik alleen maar beamen. Vanaken heeft de beste bedoelingen, maar ook hij zit in een dipje. Ze hebben als leider eigenlijk alleen Mignolet, maar die kan niet roepen naar de spitsen hoe ze moeten lopen, hé. Jonge spelers hebben zo’n leidersfiguur nodig.”

“Yaremchuk is een apart geval: hij kan zonder twijfel voetballen, maar het valt af te lezen op zijn gezicht dat zijn gedachten bij zijn familie in zijn land zitten. Maar ze kunnen hem nog nodig hebben, veel zal afhangen van het vertrouwen dat hij nog van Rik en vooral de fans krijgt. Met nog amper vier matchen te gaan, moeten ze nu iedere wedstrijd winnen. Om te beginnen op Mechelen, hoe dat gebeurt telt niet. Je mag nu nog praten over systemen, vertrouwen en positief blijven, het gaat nu alleen nog om de knikkers. Maar het wordt niet evident, iedereen kan van iedereen winnen.”

“Ik zie Club wel winnen op Mechelen, maar ik vrees voor de match op Westerlo. Die laatste is uitstekend bezig en maakt zelf nog kans op play-off 1. Terwijl ik Gent, met veel meer vertrouwen voetballend dan Club, thuis wel zie winnen tegen Union. Ik zie Gent alleen nog twee punten verliezen op Mechelen, daartegen hebben ze het altijd moeilijk. Maar alleen daar. Dan is de rekening gemaakt, zeker?”