Vogels voor de kat?

Het blijft rommelen in het West-Vlaamse profvoetbal. Vooral aan de kust lijkt het einde van de storm nog lang niet in zicht. Na de tegenvallende resultaten – en het dreigende faillissement dat als een zwaard van Damocles boven de club hangt – stuurde KV Oostende nu ook trainer Stijn Vreven de laan uit. Een veertiende plek halverwege het seizoen, slechts één puntje boven de degradatiestreep: zo slecht had niemand het durven voorspellen. “De mayonaise pakte niet”, klonk het in het persbericht. We durven echter stellen dat er – om de mayonaise wél te doen pakken – meer dan één ingrediënt ontbreekt.

Al moet ook KV Kortrijk stilaan niet onderdoen voor de Kustboys. Troosteloos laatste in de Jupiler Pro League en na het ontslag van Glen De Boeck is er nog steeds geen witte rook rond een nieuwe trainer. Rik De Mil was even in beeld, maar die koos uiteindelijk voor Westerlo, die andere degradatiekandidaat die op zoek was naar een nieuwe hoofdcoach. De Mil – ongetwijfeld het parcours van Philippe Clement bij Waasland-Beveren indachtig – maakt op die manier een riskante, doch doordachte keuze door zijn job als assistent bij Club Brugge te verlaten voor een loodzware uitdaging bij een kelderteam. Een degradatie zou namelijk hoe dan ook een smet op het blazoen betekenen. Anderzijds lijkt er, misschien wel meer nog dan bij KVK, wel degelijk wat mogelijk bij de Kemphanen. Kwaliteit is er immers zeker aanwezig, alleen slaagde Jonas De Roeck er niet in om de jonge ploeg goed te laten draaien. En laat De Mil bij Club NXT nu net bewezen hebben goed met jongeren overweg te kunnen. Wij zijn alvast benieuwd.

De keuze van De Mil voor Westerlo is even risicovol, als doordacht

Daardoor neemt Joseph Akpala voorlopig nog steeds de honneurs waar in het Guldensporenstadion. Het was daarbij een positief signaal dat de spelers in de ‘degradatiekraker’ tegen het bovengenoemde Westerlo strijdlust en mentaliteit toonden én ook gewoon een degelijke match speelden. Alleen koop je daar niets voor, als je in het slot van een wedstrijd jezelf in de voet schiet en nog een (vermijdbaar) tegendoelpunt slikt. Dankzij de zege telt Westerlo – en De Mil – nu vier punten meer dan de Veekaa en ook de kloof met de voorlaatste, OH Leuven, bedraagt ondertussen drie punten. KVK lijkt dan ook meer dan ooit een vogel voor de kat. Maar, en dat is zeker geen overbodige kanttekening: dankzij het format blijft alles nog steeds speelbaar. In de play-downs krijg je immers nog zes speeldagen tegen je rechtstreekse concurrenten om de degradatie alsnog te ontlopen. Het geeft de burger moed.