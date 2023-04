Vlotte 0-3 zege houdt Club Brugge in het spoor van AA Gent

Na een prima zege op Mechelen blijft Club Brugge hun kansen op play-off 1 gaaf houden. Een vlotte en deugddoende 0-3 houdt Brugge in het spoor van AA Gent. Noa Lang ontpopte zich tot man van de wedstrijd met twee treffers, een kopbalgoal van Mechele legde de eindstand vast.

Met het mes op de keel deed Club Brugge wat het moest doen. Na de overwinning van Gent op zaterdag was zelf winnen op Mechelen de enige optie. Dat gaf coach De Mil ook al aan op de persbabbel: “We moeten 12 op 12 halen.”

Winnen op verplaatsing was nochtans geen evidentie na de recente uitschuivers op Oostende en Kortrijk maar Brugge bracht wel degelijk goed voetbal op de mat. We zagen een snedig Club met een hoog tempo van uitvoering. Omdat Meijer uit was met een voedselvergiftiging belandde Buchanan op de linksachter. Achterin bleef de jonge Spileers het vertrouwen behouden en ook nu ontgoochelde hij niet.

Dubbele treffer Lang

KV Mechelen was een ideale sparringpartner voor de West-Vlamingen. De redding is al een feit en trainer Defour gaf voor de wedstrijd toe dat hij de resterende wedstrijden wat zou experimenteren in functie van de bekerfinale volgende maand. Van bij de aftrap was Club op elk vlak dominanter en op het kwartier kwam de beloning. De bal ging op de stip na handsspel van Lavalée.

Een voorzet van Nielsen belandde nochtans op zijn steunarm. De VAR bekeek de fase maar kwam niet tussenbeide, een vreemde beslissing. Lang bleef olympisch kalm een trapte snoeihard binnen met een fluitconcert voor de Nederlander tot gevolg. Het fluiten sloeg al snel over in verstomming want minuten later knalde Lang de 0-2 overhoeks binnen na een slimme pass van Rits. De Nederlander scoorde vorige week al een hattrick in de oefenstonde tegen Kortrijk.

Kopbalgoal Mechele

Een volwassen Club kwam in de tweede helft nooit in de problemen. Mignolet kende een rustige namiddag en kon gerust nog eens naar de samenvatting van de Ronde kijken. Mechelen werd helemaal uitgeteld door hun naamgenoot, Brandon verschalkte Thoelen met een kopbal. De riante voorsprong liet De Mil toe om nog wat youngsters te laten proeven van speelminuten.

Zowel Sandra, Vermant als Nusa vielen in het slotkwartier in. In de slotminuten mocht Sabbe nog zijn debuut maken. De eerste horde op weg naar de 12 op 12 werd dus vlot genomen. Vrijdagavond ontvangt Club thuis Seraing, ook dat zou geen problemen mogen opleveren.