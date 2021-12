Vlaams minister Bart Somers zit samen met Pro League: “Racistische supporters moeten sanctie krijgen”

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers zit morgen/dinsdag 21 december, samen met de Pro League in verband met de racistische uitlatingen van sommige supporters tijdens de voetbalwedstrijd Club Brugge – Anderlecht. “Racistische supporters zouden onmiddellijk een stadionverbod moeten krijgen en een vormingstraject moeten volgen binnen Dossin Kazerne”, zegt minister Somers.

De Open VLD-minister vindt dat de Pro League en de voetbalclubs ‘hun verantwoordelijkheid moeten opnemen en duidelijk maken dat zo’n gedrag onaanvaardbaar is’.

Uitgescholden voor ‘bruine aap’

Gisteren/zondag werd de wedstrijd in eerste klasse tussen Club Brugge en Anderlecht ontsierd door racistische opmerkingen van enkele Brugge-supporters richting de staf van Anderlecht. In een interview na de wedstrijd zei Anderlecht-trainer Vincent Kompany dat hij ‘gedegouteerd’ was omdat hij en zijn team heel de wedstrijd werden uitgescholden voor ‘bruine aap’.

Er volgde meteen een golf van verontwaardiging en kritiek, ook uit politieke hoek. Ook voor Vlaams minister van Samenleven Bart Somers kan de kwestie niet door de beugel.

“Dit gebeurt nog al te vaak. Op straat, in cafés, maar zeker ook in de voetbalwereld. Kompany zegt terecht dat hij gedegouteerd is, maar we zouden allemaal gedegouteerd moeten zijn. Dergelijke racistische praat druist in tegen alles waar we als samenleving voor staan. Dit mogen we nooit aanvaarden”, zegt de Open VLD-minister.

Stadionverbod

Minister Somers wil ook niet dat het bij woorden en verklaringen alleen blijft. “Begrip en mondelinge veroordelingen volstaan niet, al deze supporters moeten een stadionverbod krijgen”, klinkt het.

Dit met z’n allen mondeling veroordelen is niet voldoende, we moeten actie ondernemen – Bart Somers

Er bestaat ook al langer een project, dat mee gefinancierd wordt vanuit Vlaanderen, dat racisme in het Belgisch voetbal moet helpen aanpakken. Op woensdag 13 oktober werd dat project officieel afgetrapt. Naast een stadionverbod kunnen supporters die inbreuken plegen op bepalingen rond racisme en discriminatie worden doorverwezen naar een specifiek vormingstraject bij Kazerne Dossin.

“Doorstroom verloopt moeilijk”

Maar het project kan volgens minister Somers enkel slagen ‘als de voetbalclubs en de Pro League hun verantwoordelijkheid opnemen’. En daar lijkt het schoentje te wringen want ‘de doorstroom vanuit de voetbalclubs loopt nog te moeizaam’.

“Morgen zit ik alvast samen met de Pro League om te weten hoe dat komt en hoe we dat kunnen verbeteren”, zegt minister Somers. Ook Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge, zal bij dat overleg aanwezig zijn. “Dit met z’n allen mondeling veroordelen is niet voldoende, we moeten actie ondernemen. We willen dit project breed uitrollen en voetbalclubs moeten daar actiever aan meewerken”, besluit minister Somers.