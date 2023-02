Vlaams Belang vreest voor gevolgen na nieuwe tegenslag in stadiondossier: “Willen ze Club Brugge uit onze stad wegjagen?”

Ook oppositiepartij Vlaams Belang is misnoegd over de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwisting over het nieuwe stadion van Club Brugge. “Als het de bedoeling is van de buurtbewoners en groene activisten dat Club Brugge uit Brugge vertrekt, zijn ze goed bezig”, zegt Stefaan Sintobin.

Club Brugge probeert al sinds 2006 om een nieuw en groter voetbalstadion uit de grond te stampen. “Het Jan Breydelstadion is helemaal verouderd en wordt binnen enkele jaren misschien zelfs afgekeurd voor Europees voetbal”, zucht Stefaan Sintobin, Vlaams Belang-fractieleider binnen de Brugse gemeenteraad en Vlaams parlementslid.

“Nu is het twistpunt blijkbaar een tegenstrijdigheid met een lokale verordening van de stad Brugge, die stelt dat parking op eigen terreinen gerealiseerd moet worden. In combinatie met het inschakelen van het systeem van randparkings oordeelt de raad dat de parkeerplaatsen niet volledig op het eigen terrein worden opgericht.”

Internationale uitstraling

De politieke partij betreurt de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwisting enorm. “Dit is een nieuwe tegenslag voor het stadiondossier. Club Brugge, de supporters, de horeca in de buurt… Ze zijn allemaal het slachtoffer van enkele buurtbewoners. Ik had nochtans gehoopt dat de buurt tot inzicht was gekomen. In de meest recente plannen van Club Brugge wordt enorm veel aandacht geschonken aan de mobiliteitskwestie.”

“Ik zal minister Zuhal Demir en burgemeester De fauw over dit dossier interpelleren”

“Als het echter de bedoeling is van de buurtbewoners en groene activisten dat Club Brugge uit Brugge vertrekt dan zijn ze goed bezig. Willen ze de voetbalclub wegjagen? De faillissementen van de handelszaken in de buurt en het verlies van arbeidsplaatsen zullen ze er wellicht graag bijnemen. Om nog maar te zwijgen over de internationale uitstraling van Club Brugge.”

Referendum?

Stefaan Sintobin stelt zich ook vragen bij de verantwoordelijkheid van de stad en de Vlaamse Regering. “Zij hebben allebei de stedelijke verordening inzake parkeren op eigen grondgebied over het hoofd gezien. Uiteraard is het is nu van belang om te weten wat de Vlaamse Regering en de stad zullen ondernemen om dit dossier alsnog uit het moeras te trekken. Ik zal dan ook minister Zuhal Demir en burgemeester De fauw over dit dossier interpelleren. En verder blijf ik het idee van een referendum verdedigen, waaruit ongetwijfeld zal blijken dat Club Brugge nog steeds welkom is in onze stad.”