Vinnig Eupen dient ontgoochelend Club Brugge eerste nederlaag toe

Club Brugge liep in de Oostkantons tegen een eerste nederlaag van het seizoen aan. Een enthousiast Eupen liep verdiend met de drie punten weg. De 2-1 eindstand stond al na 19 minuten op het scorebord. Ook tegen tien man kon blauw-zwart geen vuist maken.

Vier wissels bij Brugge, ondanks winst op de openingsspeeldag. Zo verhuisde Mechele naar de bank na zijn wanprestatie tegen Genk. Verrassend genoeg dropte Hoefkens Hendry in de basis hoewel die de afgelopen twee weken telkens naast de wedstrijdkern viel. Verder ook basisplaatsen voor Nielsen, Sobol en Balanta. Zij vervingen Vormer, Meijer en Mbamba. De vele wissels hielpen echter niet, Brugge speelde weer een erg ondermaatse eerste helft. Binnen de minuut was de achterstand al een feit. Nsoki had nog niet helemaal begrepen dat de partij gestart was en Magnee kon ongehinderd binnen koppen. De start in mineur werd echter snel uitgewist. Hendry kon een hoekschop met het hoofd verlengen en Jutgla kopte van dichtbij na zeven minuten zijn eerste competitietreffer binnen.

Knappe goal Prevljak

Tegen de verwachtingen in was het Eupen die vervolgens de regie in handen nam. De driemansdefensie van Brugge had het alweer niet onder de markt en voetballend was Eupen gewoon de betere ploeg. Een nieuwe achterstand was dan ook verdiend. Prevljak met een knap schot buitenkantje voet en Mignolet kansloos. Meer nog: het was zelfs Eupen dat voor de rust nog meer aanspraak kon maken op een nieuw doelpunt. In tegenstelling tot vorige week besloot Hoefkens om niet in te grijpen bij de rust. Aangezien het openingskwartier van de tweede helft weinig beterschap bracht, kwam er wel een driedubbele wissel. Meijer, Sowah en Mbamba moesten voor meer schwung in de ploeg zorgen.

Opbouw of decompressie?

Een tweede gele kaart voor doelpuntenmaker Magnee moest een West-Vlaams slotoffensief inluiden. Larin werd nog ingebracht maar de Eupense muur hield al bij al gemakkelijk stand. Ook acht minuten extra tijd brachten geen soelaas. Na twee mindere wedstrijden dus al kopzorgen voor coach Hoefkens. Hoort het allemaal nog bij de opbouw richting september en de Champions League of is er sprake van enige decompressie na een vermoeiende titelstrijd vorig seizoen? Volgende week kan er maar beter gewonnen worden van Zulte Waregem voor de gemoedsrust bij de landskampioen.