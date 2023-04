Vincent Mannaert onder vuur bij Club Brugge, maar Raad van Bestuur houdt voorlopig het vertrouwen

Club Brugge draait sportief gezien een moeilijk seizoen, maar ook in de bestuurskamers loopt niet alles zoals het moet. Uit een interview van HUMO blijkt dat Vincent Mannaert stevig ter discussie stond bij blauwzwart.

Bij de vertrouwenspersoon van Club Brugge liepen enkele klachten binnen, waaronder vooral over het alcoholmisbruik van Vincent Mannaert. De zaken werden besproken door de Raad van Bestuur. Zij behouden het vertrouwen in de CEO, maar van alcoholgebruik mag geen sprake meer zijn.

“Ik ben een type dat zichzelf behoorlijk wat druk oplegt, en heb te vaak de fout gemaakt om die druk tegen te gaan met alcohol. Dat is mijn copinggedrag”, vertelt Mannaert in een interview met HUMO. “Ik loop niet elke dag ladderzat rond, maar er zijn momenten waarop ik naar de drank grijp. Daar heb ik aan gewerkt, daar werk ik aan, en daar zal ik aan blijven werken.”

Heel wat verloop bij het personeel zou ook door het gedrag van Mannaert veroorzaakt worden. Zo is te horen dat sportief directeur Tom Caluwé, pas in oktober overgekomen van KV Mechelen, alweer op vertrekken staat bij Club Brugge. “Tom zoekt naar zijn plaats. Club Brugge is KV Mechelen niet”, zegt Mannaert er kort over.

Er wordt ook gesproken van grensoverschrijdend gedrag. “Welke definitie geeft u aan grensoverschrijdend gedrag? Naast onze hr-dienst hebben we een externe ethische raad die wordt voorgezeten door Ignaas Devisch (professor filosofie aan de UGent en Club-supporter, red.). Hij is onze externe vertrouwenspersoon. Bij die commissie en hr samen zijn dertien of veertien klachten ingediend. Dat betekent dat onze interne procedure wérkt. In één geval heeft zo’n klacht, na herhaalde feiten, tot een ontslag geleid.”