Vincent Goemaere stopt als voorzitter van Cercle Brugge

Vincent Goemaere (50) uit Damme is niet langer voorzitter van Cercle Brugge. Hij stopt na tien jaar als bestuurslid, waarvan drie jaar als voorzitter. De opvolging zal later gecommuniceerd worden.

Vincent Goemaere, oprichter en ceo van het Belgische softwarebedrijf Stardekk, trad in 2013 toe tot de Raad van Bestuur van groen-zwart, waarbij hij in 2017 een belangrijke rol vervulde in de overname van AS Monaco. In januari 2020 werd tijdens de Nieuwjaarsreceptie de vernieuwde raad van bestuur officieel voorgesteld onder leiding van Goemaere als nieuwe voorzitter. Hij volgde toen als preses Frans Schotte op en werkte een decennia lang met hart en ziel voor De Vereniging.

Sportief zat Cercle in het slop. Goemaere had kort voor hij voorzitter werd reeds Bernd Storck naar voor geschoven als nieuwe trainer. Omdat volgens hem de Duitse tovenaar de geschikte persoon was om Cercle te doen overleven op het hoogste niveau. En zo bleek. Met Storck vormde Goemaere een sterk duo en de voorzitter lanceerde zelfs de slogan Never Give Up, in analogie met doelman Miguel Van Damme die later overleed.

“Mohamed Salah deed het eerder bij FC Liverpool. Zij versloegen FC Barcelona in de halve finale van de Champions League met 4-0 na een 3-0 in de heenmatch. Salah was er door een hersenschudding niet bij. Na de wedstrijd wel met een iconisch Never Give Up t-shirt”, vertelt Goemaere. “Ik vond dat een beetje gelijkaardig met onze situatie. Het was voor hen ook quasi onmogelijk om de finale te bereiken, maar deden dat toch. En er was dan nog Miguel Van Damme, die ook die slogan gebruikte. Geleidelijk aan vormde dit steeds een deel van mijn communicatie. Op Moeskroen maakte ik mijn statement duidelijk.”

Goemaere zorgde voor een ware groen-zwart volksverhuizing naar Le Canonnier en er werd daar na de 0-1 op STVV opnieuw met het kleinste verschil gewonnen. Er volgde een nieuwe 1-0 tegen Gent en op de voorlaatste speeldag was groen-zwart na de Brugse derby zeker van het behoud. “Het is zoals Julestje (Verriest, red.) altijd zegt: “je meugt noois upgeven, want junder ziet de Cercle.” En dat is juist. Ollemolletope was de sleutel, samen hebben we dit tot een goed einde gebracht, en ik ben hier zeer fier over. Op naar betere tijden”, klonk Goemaere toen, in een periode dat de ganse wereld overigens werd geteisterd door de coronapandemie.

Nadat Cercle in eerste klasse bleef ging men onder Paul Clement echter opnieuw in vrije val. Goemaere had opnieuw een hand in de ommekeer. Dit keer met de komst van het duo Yves Vanderhaeghe- Thomas Buffel. Verder bleef hij zich als voorzitter binnen de Pro League inzetten tegen de gevreesde competitiehervormingen, alsook tegen de zogenaamde BeNeLiga en vooral binnen het Brugse stadiondossier, om ook voor Cercle een eigen locatie en accommodatie te hebben.

Het jaar nadien, in maart 2002, was de verslagenheid bijzonder groot bij de voorzitter, bij het overlijden van Miguel Van Damme. “Minuut zestien blijft voor altijd voor Miguel. Ik ben enorm fier op hem. Hij heeft ook zijn lotgenoten meegenomen in het verhaal. Hij heeft enorm gestreden om elke dag opnieuw positief in het leven te staan. Het was ongelooflijk hoe positief Miguel altijd bleef. Het was op een manier hoe hij zijn wedstrijden wist aan te pakken: altijd top, professioneel en heel gefocust.”

Tijdens de sportieve ups en downs die volgden was Goemaere altijd een van de voortrekkers van de fighting spirit en om het groen-zwarte DNA verder te blijven uitdragen. Hij wilde in het positieve belang van Cercle niets kwijt, maar is vooral fier op wat hij heeft bereikt. Hij gaf dit mee via de sociale media: “Voor altijd Groen én Zwart. Bedankt voor de 10 mooie jaren Cercle !!”

Dat AS Monaco eigenaar werd van Cercle was voor Goemaere financieel de juiste keuze. Hopelijk wordt het DNA van groen-zwart nu verder voor een stuk behouden. Cercle gaf via de website het volgende mee: “De voetbalwereld evolueert in een steeds complexere en internationalere context. De voorbije jaren werd daarom een toekomstgerichte strategie ontwikkeld, met respect voor het rijke verleden en met als doelstelling om de positie binnen het Belgische profvoetbal te behouden en te versterken. Vincent en de Raad van Bestuur zijn van mening dat een nieuwe Voorzitter nieuwe impulsen kan geven die het succes van Cercle Brugge op lange termijn kunnen garanderen”, klinkt het bij groen-zwart.

Op dinsdag 24 januari is er de Nieuwjaarsreceptie van Cercle. Misschien zoals drie jaar geleden wordt daar officieel het nieuwe bestuur en de voorzitter bekendgemaakt. (ACR)

Voor altijd Groen én Zwart 💚🖤 Bedankt voor de 10 mooie jaren Cercle !! #levecercle @cercleofficial pic.twitter.com/GVHKQJkGTU — Vincent Goemaere (@VincentGoemaere) January 14, 2023