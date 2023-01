Vincent Goemaere is Jan Breydel

Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

23 jaar nadat het Olympiastadion werd omgedoopt in Jan Breydelstadion – bij de verbouwingen voor het EK 2000 – noemen veel Bruggelingen het nog altijd Olympia. Logisch: Jan Breydel kende niks van sport. Volgens moderne historici was hij ook niet het brein achter de Brugse Metten en de Guldensporenslag. Pieter de Coninck was het enige genie dat de arme ambachtslui en gefrustreerde Vlaamse adel samenbracht, onthulde de straffe tv-reeks Het verhaal van Vlaanderen. Wie de laatste jaren een beetje de geschiedkundige ontwikkelingen volgde, wist dat al langer. Vleeshandelaar Jan Breydel voederde wel de troepen en knokte duchtig mee.

Dezelfde verdienste heeft Vincent Goemaere. Na tien jaar als bestuurder, waarvan de laatste drie jaar als voorzitter, treedt hij af. Dat gebeurt in een waas van geheimzinnigheid die we in het Monegaskische tijdperk stilaan gewoon zijn. Later zullen historici uitmaken of Frans Schotte door zijn reddend monsterverbond met Monaco onze Pieter de Coninck was. Hun reddingsboei was de enige manier om onze financieel zinkende Vereniging opnieuw in de hoogste klasse te laten voetballen. Eenmaal de strategie bepaald was, streed Vincent erin mee als een hedendaagse Jan Breydel.

Stamnummer twoalve in backstage

Als Voetbal Analyserende Rocker (VAR) houd ik op weg naar verre podia en in de backstage altijd een oog op het wedstrijdverloop. Over voetbal babbelen, is ook een prima manier om overal ter wereld met andere muzikanten het ijs te breken. Het aller plezantste is wanneer je op vreemde bodem Cerclefans ontmoet, zoals vorige week tijdens het Eurosonic Noorderslag Festival in Groningen.

“Met zeven puntjes verschil en de crisis bij de buren, lonkt een zespuntenmatch voor het Brugse meesterschap”

Op nachtelijk uur belandde mijn band BEUK in een keldercafé waar de Belgische muzikanten binnen sijpelden. Zo ook de keiharde metalband Cobra The Impaler, waarvan de Brugse gitarist Thijs De Cloedt een even groen-zwarte inborst heeft als zijn vader, de cartoonist Marec. Na enkele limonades (echt waar, moeder) weerklonken slag om slinger de luidkeelse vragen en antwoorden “Leve… Cercle!” en “Stamnummer… twoalve!”. Tot jolijt van de andere rockers-supporters uit Oostende, Gent en Beerschot.

Te voet naar KV Oostende

Zondag ontvangen we Gent dat op zijn sokken naar de vierde plaats sloop. Met sputterend voetbal, maar de punten liegen niet. Ook wij knoopten opnieuw aan met puntengewin. Eerst met een draw tegen nummer twee Union en vervolgens de volle buit bij KV Oostende. Het groen-zwarte legioen maakte van die verplaatsing een zinderende thuismatch. De grootste pluim gaat naar het viertal Ronny, Marlies, Kevin en Wim dat zowaar te voet naar Oostende ging.

Na Gent volgen thuis Standard en dan uit Leuven. Daarna lonkt een zespuntenmatch voor het Brugse meesterschap. Met amper zeven puntjes verschil en de huidige crisis bij de buren, kwam een derby zelden beter op tijd.