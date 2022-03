Vijfde zege op rij voor Club? “Oostende wordt een lastige uitwedstrijd”

Vier opeenvolgende competitiezeges voor Club Brugge en ook een resem doelpunten. Wordt Oostende morgen het nieuwe slachtoffer of kunnen de manschappen van Vanderhaeghe de blauw-zwarte storm tegenhouden?

Een 15 op 15 zou een unicum zijn voor de landskampioen dit seizoen. Het was alvast geen gespreksthema binnen de kleedkamer. “We praten daar niet over, we praten enkel over Oostende en dat we er alles aan zullen doen om de drie punten te halen”, liet Schreuder optekenen. Zijn selectie is voltallig. Ook Mata zal er dus bij zijn nadat hij trekkebenend het veld verliet op Seraing. En dit keer wel met De Ketelaere in de basis? “Ik heb de opstelling al in mijn hoofd maar dat zullen we pas morgen zien.”

Hendry en Mbamba verdwenen

De kans is groot dat Jack Hendry alweer zal moeten toekijken vanop de bank. Wat is er toch aan de hand met de Schotse verdediger die voor Nieuwjaar de uitblinker was in de defensie? Zijn laatste competitieminuten dateren van eind januari en net morgen staat zijn ex-ploeg op het programma. Maandag maakte hij zelfs de 90 minuten vol met Club NXT.

De kans lijkt klein dat Jack Hendry op het veld zal staan tegen zijn ex-club. © BELGA

“Het is lastig voor hem. Hij heeft al een tijdje niet meer gespeeld en we hadden het met hem besproken om een keer de 90 minuten vol te maken. Hij heeft dat uitstekend gedaan en traint heel goed. Als hij erin moet, zal hij top zijn voor ons.”

Noah Mbamba is nog zo’n speler die helemaal van de radar verdween sinds de komst van Schreuder. “Ik heb heel veel opties op die positie. Hij ontwikkelt zich goed op training maar mijn kern is nu eenmaal groot. Het is in het belang van de trainer om niet al te veel te wisselen. Maar hij en Sandra zijn beiden hele grote talenten.”

“Goede spitsen”

Zaterdagavond de korte trip naar Oostende dus. Wat weet de coach over de Kustboys? “Ik ben gaan kijken op Anderlecht en ik zag ze ook live aan het werk in Antwerp en Gent. Ik vind het interessant om ze live te zien. Ze beschikken over goede en snelle spitsen, plus een goede organisatie. De laatste twee thuismatchen hebben ze geen doelpunt tegen gehad. Morgen wacht ons een lastige uitwedstrijd.” Op vrijdagavond speelt leider Union op het veld van Leuven. “Tuurlijk ga ik die wedstrijd bekijken, maar daar heb ik geen invloed op.”