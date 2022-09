Vijfde opeenvolgende zege voor Blauw-Zwart

De Brugse trein raakt stilaan onder stoom. Op Seraing behaalde de landskampioen een vijfde opeenvolgende competitiezege, ondanks heel wat personeelswissels. Een matige tegenstander en een slecht veld was geen rem op de Brugse hegemonie.

Seraing uit, geen evidente opgave net na een zege in de Champions League. Hoefkens gaf ook zijn selectie de broodnodige ademruimte in een enorm druk programma. Zes wissels maar liefst in vergelijking met de overwinning tegen Leverkusen. Boyata kwam voor het eerst aan de start en ook Larin en Yaremchuk kregen speelminuten, net als de jonge Nusa.

Een dramatisch slecht veld, een tegenstrever die van geen voetbal wil weten en een coach die al met zijn gedachten bij de wedstrijd van dinsdag in Porto is. Geen evidente omstandigheden, verre van een mooie wedstrijd maar ook geen schade geleden. Daar draait het nu eenmaal om. Heel veel balbezit maar weinig tot geen kansen in de eerste helft, of je moet een afzwaaier van Yaremchuk en Balanta al tot de doelpogingen rekenen.

Assist van Yaremchuk

De tweede helft zat er iets meer schwung in het elftal. Talent drijft nu eenmaal boven. De openingsgoal kwam op naam van Larin. Na een slim pasje van Yaremchuk opende Larin zijn rekening bij Brugge. Een onmondig Seraing had niks in de pap te brokken en na de inbreng van Onyedika en Skov Olsen duwde Brugge het gaspedaal helemaal in. Yaremchuk toonde al meteen zijn meerwaarde door voor een tweede assist te zorgen.

Vanaken trapte de 0-2 tegen de touwen en zorgde voor de verdiende overwinning. Een schoonheidsprijs zal deze wedstrijd niet krijgen maar coach Hoefkens zal vooral tevreden zijn dat zijn ploeg geen onnodige punten liet liggen in aanloop van de levensbelangrijke wedstrijd dinsdag op Porto.

Vijftien op vijftien, de Brugse trein onder coach Hoefkens komt stilaan onder stoom. Rekening houdend met de nakende terugkeer van Lang, Buchanan en Mata is Blauw-Zwart meer dan gewapend om op verschillende fronten mee te strijden.