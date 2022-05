Vijf maanden Schreuder: afscheid met een titel?

De kogel is door de kerk. Het was in de wandelgangen al even duidelijk dat Alfred Schreuder volgend seizoen Club Brugge zou inruilen voor Ajax Amsterdam. Op de persconferentie woensdagavond na de zege tegen Union deed de coach die geruchten nog af als pure speculatie, maar donderdag werd de overgang geofficialiseerd. Club Brugge moet zo op zoek naar een nieuwe coach om het seizoen mee aan te vatten.

De timing voor het vertrek van Schreuder kan je gerust ongelukkig heten, Club Brugge is momenteel nog in volle titelstrijd. Het werd een blitzbezoek van de Nederlandse coach aan de Belgische competitie.

Na het vertrek van Philippe Clement werd de Nederlander, die voornamelijk adelbrieven kon voorleggen als T2, de nieuwe hoofdtrainer van Club Brugge. Toen al werd geopperd dat de Nederlander een tussenpaus zou zijn, overnemen in het midden van een seizoen is namelijk geen evidente opdracht.

De start van de Nederlander verliep niet zonder slag of stoot. Zo paste hij het systeem aan van een 4-4-2 naar een 3-5-2. De eerste partijen verliepen dan ook niet vlekkeloos met puntenverlies op Standard en een zwakke 0-0 thuis tegen Union. Een thuisnederlaag tegen AA Gent betekende een 8 op 15 in de competitie.

Wintertransfers

Schreuder bleef echter rust prediken en bleef geloven in zijn systeem. De nieuwe aanwinsten tijdens de winterperiode bleken voltreffers: Buchanan, Skov Olsen en Odoi hadden een onmiddellijke impact en Brugge bleef de goede resultaten opstapelen.

Echte referentiematchen kwamen er niet, met uitzondering van de 4-1-pandoering tegen Antwerp, maar blauw-zwart knaagde beetje bij beetje aan de enorme kloof met Union. Club Brugge won namelijk de laatste acht competitiewedstrijden van de reguliere competitie en begon met erg veel vertrouwen aan de play-offs.

Gemiste bekerfinale

Domper was de gemiste bekerfinale na een nieuwe thuisnederlaag tegen AA Gent. Tijdens de play-offs was er geen enkel moment van paniek te bespeuren bij de Nederlander, een dubbele zege tegen Union heeft de basis gelegd voor een nieuwe landstitel.

Zondag kan Schreuder die titel binnenhalen, een erg mooi afscheidscadeau tijdens een vluchtige periode in de Belgische competitie.

Europese toneel

En kan je hem ongelijk geven om voor Ajax te kiezen? Absoluut niet. Ajax is de club waar hij eerder al voor uitkwam, een club die bovendien de laatste jaren al bewezen heeft om wel op het allerhoogste Europese toneel mee te strijden.

Bij het Brugse bestuur heeft men zich altijd gespiegeld aan de manier waarop Ajax werkt maar in de realiteit moet blauw-zwart daarvoor nog een aantal stappen zetten.