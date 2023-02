Vijf blauw-zwarte iconen, samen 41 jaar (Europese) geschiedenis bij Club Brugge, wegen de kansen: Alles kan nog, zelfs doorstoten in Europa

Club Brugge staat voor vier cruciale wedstrijden. In eigen land wachten Union, Cercle en AA Gent eind februari kan de landskampioen misschien al wat geruster zijn dat Club niet voor het eerst in zijn geschiedenis ontbreekt in play-off 1. Na Union schrijft Club woensdag tegen Benfica al zeker geschiedenis: voor het eerst in de play-offs van de Champions League. Top vier en/of kwartfinales: de coryfeeën van Club zien meer slaagkansen in die eerste ambitie.

Champions’ play-offs: 75%

“Club is al twee keer goed weggekomen. Toen de resultaten wat tegenvielen, profiteerden Gent en Standard niet. Dat geluk zal je niet blijven hebben. Er zijn nog tien speeldagen met in mijn ogen nog zes moeilijke wedstrijden. Union, naar Cercle, Gent en Standard thuis en dan nog naar Mechelen en Westerlo. Geen makkelijk programma, maar er zit enorm veel kwaliteit in de kern en in het verleden hebben ze al getoond wat ze kunnen. Op dit moment vlot het echter niet. Als het onrustig is zoals nu, verliezen veel jongens vertrouwen en wordt er veel gewisseld. Het is belangrijk om er automatismen in te slijpen waarop je kan terugvallen als het wat minder loopt. Het zal gaan tussen Club, Gent en Standard voor die vierde plaats. Gent doet het ook niet goed en Standard is te wisselvallig, ik heb er dus wel het nodige vertrouwen in.”

Champions League: 50%

“Benfica is een mooie tegenstander maar er is toch wel een kans. Het is een verkoopclub, een beetje zoals Club maar dan wel met een nulletje erachter. Het blijft een topploeg met een enorm goed scoutingssysteem. Ze kopen hele goede spelers, leiden die op en verkopen ze dan door. Zo krijg je telkens een golfbeweging: het gaat goed, je verkoopt een aantal jongens en dan gaat het weer wat minder. Nu is het een ideaal moment om ze te treffen na de verkoop van Enzo Fernandez, dat is toch een enorm stuk kwaliteit dat ze verliezen. Brugge moet proberen om Benfica te overbluffen met het publiek erachter dat de ploeg vooruit stuwt zoals ze in het verleden al vaak hebben gedaan. Dat is een extra troef. Verder hebben ze in de Champions League al getoond dat ze op een hoger niveau kunnen spelen. De terugkeer van Rits is daarin erg belangrijk. Dat is de schakel die de afgelopen maanden ontbrak.”

Champions’ play-offs: 80%

“Het vertrouwen in de ploeg is momenteel zoek. Als je aan het glijden bent, moet je glijden tot de bodem en dan opnieuw herstarten. De vele wissels zorgen ervoor dat er geen houvast en zekerheid in het systeem zit. Als dat in orde komt, maken ze een goede kans. Zondag tegen Antwerp zag ik een triestige wedstrijd langs beide kanten. Het is niet meer het frivole Club van in het begin van het seizoen, een ploeg die veel doelkansen creëerde. Het komt erop aan om aansluiting bij de eerste vier te houden, zelfs bij de eerste twee want Club heeft de kwaliteiten en het vermogen daarvoor. Maar momenteel is die uitstraling er niet. Ze moeten meer zoals Union en Genk voetballen: met geloof in eigen kunnen en de focus vooruit.”

Champions League: 50%

“De wedstrijd tegen Benfica is geen galawedstrijd. Het is een wedstrijd waar Club naartoe leeft en waar ze ook naartoe gewerkt hebben. De spelers hebben in de groepsfase met de coach die er toen was bevestigd dat ze dit soort wedstrijden aankunnen. Het is een wedstrijd zoals alle andere, een match die je gewoon wilt winnen. Veel heeft alweer te maken met vertrouwen en dat is momenteel zoek in alle linies. Als ze dat rap terugvinden, maken ze kans om tegen Benfica een goed resultaat neer te zetten. De spelers moeten weer vertrouwen en plezier hebben op het veld. Een goed resultaat tegen Benfica kan trouwens een boost geven in de Belgische competitie. Wanneer Club volgend seizoen in het slechtste scenario geen Europees voetbal speelt, gaan heel wat spelers aan de deur kloppen en kan dat zijn invloed hebben op uitgaande transfers. Brugge kende drie schitterende jaren en is gewend dat het grote geld binnenstroomt, maar dat kan alleen via de Champions League.”

Champions’ play-offs: 80%

“Club Brugge moet zo snel mogelijk uit de miserie stappen. Het zal er toch om spannen. Zo mag je AA Gent niet uitvlakken en ook Standard zit er nog bij. Maar met het talent dat ze hebben, moeten ze altijd bij de eerste vier eindigen. Ze beschikken over een betere en sterkere kern dan de afgelopen jaren. Intern weet ik niet wat er aan de hand is, maar op dit moment spelen ze eigenlijk heel zwak. Ik zou starten met een vast elftal te zetten en vertrouwen te geven aan die elf. Als het niet gaat, kan je nog altijd vervangen. Maar nu gebeuren er telkens twee à drie vervangingen voor de wedstrijd. Op die manier krijg je nooit automatismen in je elftal en krijgen je spelers ook geen zelfvertrouwen. Brugge heeft een kern waarmee ze zeker bij de eerste vier moeten eindigen. Ze kunnen van iedereen winnen maar de mentaliteit moet veranderen en er moet een elftal staan. Enkel op die manier kan je automatismen kweken.”

De terugkeer van Rits is erg belangrijk. Hij is de schakel die de afgelopen maanden ontbrak

Champions League: 50%

“Carl Hoefkens deed het met Club vrij goed Europees maar ik schat Benfica nog een trapje hoger in. Als Brugge vrijdag kan winnen van Union, tank je meteen een pak vertrouwen voor de thuiswedstrijd tegen Benfica. Dat zou een boost geven. Benfica heeft wel een hele goeie ploeg en ze komen op een slecht moment naar Club Brugge. Maar als je gelooft in jezelf kan je erg veel doen. Op dit moment is het een voordeel om eerst thuis te mogen spelen. Je zit in een moeilijke periode en als je thuis speelt en je behaalt een goed resultaat, ben je misschien vertrokken voor de rest van het seizoen. Ik ben optimistisch gestemd en geef Brugge 50% kans om zich te kwalificeren.”

Champions’ play-offs: 100%

“Ik zie geen problemen om in de play-offs te geraken. Standard is te weinig en ook bij Gent zijn er een paar perikelen. Hein heeft die aangekaart, dat zou ik persoonlijk niet doen. Club is kwalitatief veel sterker. Na de kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League kwam er een soort verzadiging waardoor je 5 à 10% minder speelt. Dat zag je ook op het veld en dat hebben ze bekocht met puntenverlies. Het evenwicht was een beetje weg maar ik verwacht dat ze nog gaan boomen. Club staat bekend voor het DNA van bikkelen en blijven gaan. Ze moeten elke wedstrijd aanpakken als een bekerfinale. Die mentaliteit en instelling wil ik ook zien op het veld. Ze moeten zo snel mogelijk een vaste verdediging vinden en de 0 proberen te houden. Het kon niet blijven duren dat Mignolet constant bij de uitblinkers was. De twijfel in de hoofden moet er helemaal uit. De titel behalen wordt moeilijk maar in de play-offs kan alles gebeuren.”

Champions League: 90%

“Benfica speelde fantastisch in de groepsfase, maar ik denk dat Brugge hen aankan, net zoals ze tegen Porto getoond hebben. Bovendien verloor Benfica een paar spelers. De Champions League geeft opnieuw goesting en honger om te winnen, dat was te weinig aanwezig. De vormcurve zal in de hoogte schieten waardoor het evenwicht in het elftal zal verbeteren. Jongens zoals Mata en Skov Olsen zullen terugkeren op hun niveau, net als de comeback van Rits. Hij is een leider in de groep, je voelt dat. Ondanks zijn blessure was hij altijd aanwezig op de uitwedstrijden. Zowel mentaal als voetbaltechnisch is hij een meerwaarde, hij doet andere spelers beter voetballen. Ik ben ervan overtuigd dat Brugge boven zichzelf zal uitgroeien. Ik geef hen 90% kans om zich te plaatsen want ik ben zelf ook Mister 90%.” (lacht)

Champions’ play-offs: 80%

“Club Brugge is zeker niet aan een goede periode bezig, het verloopt allemaal wat stroef. Maar aan de andere kant zijn ook Standard en Gent niet constant, dus ik denk wel dat het goedkomt. Ze hebben nood aan een paar goede wedstrijden om de motor weer op gang te laten komen. Als je het Club van begin dit seizoen vergelijkt met nu is het verschil erg groot. Hoe dat komt, is een raadsel. Ik zeg niet dat ze eerste moesten staan maar het kon toch wel wat beter. Al een paar keer lieten ze een voorsprong uit handen glippen en dat vreet aan het vertrouwen. De komst van een nieuwe trainer, die vaak aan zijn elftal sleutelt, is ook niet ideaal. Met die vele wissels geeft de trainer aan de groep aan dat hij zelf nog aan het zoeken is. Het is soms beter om een ploeg een paar wedstrijden te laten staan. Hij verandert te veel, soms zelfs drie of vier spelers. Jongens zoals Sylla en Nielsen zitten op de bank nu, toch ook niet van de minsten. Op die manier brengt hij zelf twijfel in de ploeg.”

Champions League: 40%

“Zoals Club nu speelt, zijn de kansen op kwalificatie fel verminderd. Het Club van in het begin van het seizoen had een grote kans. Maar nu is de kans eerlijk gezegd eerder klein omdat ze niet op niveau spelen. In de Champions League kan je je dat niet veroorloven. In de eigen competitie kan je eens een mindere wedstrijd spelen maar door de kwaliteit van de spelers kan je toch nog een overwinning uit de brand slepen. In de Champions League hoef je daar niet op te rekenen. In de groepsfase kwam Brugge zonder vrees op het veld en gingen ze ervoor, nu zit die twijfel in de ploeg en dat is een heel ander gegeven. Sowieso mag je Benfica ook niet onderschatten. Ze behoren niet tot de top van het Europese voetbal maar het is een ploeg die wel geregeld overwintert en een kwartfinale haalt.”