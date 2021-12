Vierde opeenvolgende competitiezege voor Club Brugge

Tien dolle minuten in de tweede helft bezorgden Club Brugge een erg ruime zege in Leuven. De beste kansen voor de rust waren nochtans voor de thuisploeg maar Lang bracht blauw-zwart met een afgeweken schot op voorsprong. Brugge kijkt met een twaalf op twaalf uit naar de topper tegen Anderlecht op zondag.

De laatste weken is het telkens vol belangstelling aftellen tot de officiële opstelling bekend wordt gemaakt. Speelt hij of speelt hij niet? Ja dus, Ruud Vormer stond terug aan de aftrap. Logisch ook na zijn stevige invalbeurt tegen Zulte Waregem. Maar met Clement weet je natuurlijk nooit. Cisse Sandra, de afgelopen drie wedstrijden aan de aftrap, verloor zijn plaats aan de kapitein.

Club won voor het eerst drie wedstrijden op rij in de competitie en wou in Leuven die zegereeks verder aandikken, zeker aangezien leider Union maar blijft winnen. Leuven kwam het aardigst uit de startblokken. Mignolet had een goede parade in huis op een gekraakt schot van Maertens. Op het kwartier kreeg diezelfde Maertens dé kans op de voorsprong maar hij knalde pal op Mignolet.

Gelukje voor Lang

De voetbalgoden waren Club Brugge gunstig gezind. De VAR kwam niet tussen na handsspel van Sobol en met de openingsgoal van Brugge was ook wat geluk gemoeid. Na een mooie dubbelpas tussen Vanaken en Lang kon de Nederlander met een afgeweken schot Brugge enigszins gevleid op voorsprong zetten. Een paar minuten later lag de partij al bijna in een beslissende plooi maar Henry’s kopbal stierf op de deklat.

Ook Brugge kon aanspraak maken op een strafschop. Lang werd aangetikt door Runarsson en ook hier was een penalty op zijn plaats. Runarsson liep in het duel overigens een hoofdblessure op en moest nog voor de rust vervangen worden. Club had daarvoor al een noodgedwongen wissel gemaakt, Mechele verving de geblesseerde Nsoki.

Tien dolle minuten

De tweede helft was lang een maat voor niks. Weinig tempo in de partij en Leuven niet bij machte om Brugge onder druk te zetten. Halverwege de helft kwam het kantelmoment. Heel Leuven schreeuwde moord en brand voor een strafschop na een fout van Balanta, op de counter die volgde schoot De Ketelaere knap de 0-2 binnen. Wedstrijd gespeeld, helemaal toen Vormer na een afgemeten assist de 0-3 binnenkopte. Leuven zakte helemaal in en Brugge bleef feilloos afwerken. De Ketelaere zorgde zowaar voor de 0-4.

In de slotminuten lukte Maertens nog de eerredder. Wie enkel naar de uitslag keek, zou een vlotte en overtuigende zege verwachtten maar al bij al was het spelbeeld niet fantastisch op een periode van tien minuten na waarin drie goals vielen. Zondag wacht de echte test. Zowel Club Brugge als Anderlecht wonnen hun laatste vier wedstrijden. Benieuwd hoe de waardeverhoudingen nu liggen tussen de regerende kampioen en de recordkampioen. We tellen alvast af naar de opstellingen, met Vormer toch?

(JT)