Vertrek van sterkhouders wordt gemaskeerd door trefkracht van Denkey

Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

Over de schouder kijken

Na de nul op negen hebben de troepen tegen OH Leuven de rug gerecht. Het was weliswaar nog harken om het verschil te maken. Alweer geklungel aan de achterlijn leidde op het veld tot tegendoelpunten en op de tribunes tot hartverzakkingen. Gelukkig stelde éénmansinfanterie Kévin Denkey met drie treffers de winst veilig. Wie had na het vertrek van Ueda gedacht dat een Cercle-speler de lijst van de topscorers zou aanvoeren?

Na tien wedstrijden oogt de cijfermatige balans positief. Met een fraaie vijfde plaats staan we tussen de grote mensen. Toch krijg ik geen triomfgevoel. Er werden te veel punten te grabbel gegooid door slordig voetbal. Er zit bij wijlen veel te veel ‘afval in het spel’, zoals de analisten zeggen. Hadden we uit de ongelukkige verliesmatchen maar een kleinigheid gepuurd, dan behoorden we tot de top. En let op: omgekeerd is de kloof met de derde laatste bijzonder klein. Een Cercle-man kijkt altijd eens over de schouder. Deze competitie kan nog alle kanten op.

Koning Calimero raast

Zondag ontvangen we het AA Gent van Hein Vanhaezebrouck. Benieuwd over welke scheidsrechterlijke dwalingen Koning Calimero nu weer zal razen. Toch moeten we hem vaak gelijk geven wanneer hij aandringt op een beter gebruik van technologie. De middelen bestaan, dus waarom ze niet gebruiken?

Vorige week stond in een dagblad een lezersbrief die de nagel op de kop sloeg. Wat als spelers en coaches nu eens zélf het spel eerlijk zouden spelen, in plaats van voortdurend de wedstrijdleiding proberen te bedotten? Als voormalig volleyballer geef ik die schrijver groot gelijk. In die gentlemensport – en naar ik van Engelsen hoor ook in rugby – maakt niemand zich populair met bedrog. Een groot deel van de oplossing kan dus komen van de voorlopig gebrainwashte voetballers en hun entourage. Alvast bedankt om ons te verlossen dat ergerlijke kaarten aannaaien, onnodig voor dood vallen, niet toegeven dat een bal de lijn overschreed of met de arm werd beroerd.

Erop of eronder

Na de Gantoise komt een week later voor de beker Zulte Waregem op bezoek. Die ploeg heeft een aanhang en een structuur om nooit in lagere reeksen te moeten spelen. Vorig seizoen voelden we – uit ervaring – medeleven toen bij hen alles tegenzat. Er was plaatsvervangende smart toen uitgerekend onze jongens de degradatie aan de Gaverbeek bezegelden. Intussen werd daar geïnvesteerd om de voortrekkers aan boord te houden en onder meer bij ons Robbe Decostere weg te kopen.

Bij ons wordt het vertrek van drie andere sterkhouders Olivier Deman, Ayase Ueda en Charles Vanhoutte nog enigszins gemaskeerd door de trefkracht van Kévin Denkey. Maar van de jonge nieuwkomers trekt voorlopig nog niemand het niveau consequent omhoog. Laten we hopen dat dit verandert, want in de beker is het erop of eronder.