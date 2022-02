Vertimmerd KV Kortrijk verliest inhaalwedstrijd van Antwerp, schermutselingen in de tribunes

Een flink vertimmerd KV Kortrijk heeft met 0-2 verloren van Antwerp. De Great Old moest al snel met z’n tienen verder na rood voor Verstraete. De Kerels vielen ook met tien. Samatta en Gerkens zorgden voor de goals. Kortrijk blijft zo negende. Antwerp springt over Club Brugge naar de tweede plek.

KV Kortrijk begon met een onuitgegeven elftal aan de partij tegen Antwerp. Door een corona-uitbraak bij de Great Old moest die wedstrijd op 26 december uitgesteld worden. Deze keer hadden de Kerels het niet onder de markt. Door blessures, transfers en schorsingen beschikte Belhocine over amper dertien veldspelers en drie doelmannen. Daardoor zaten er slechts vier spelers op de bank, waaronder twee keepers. Selemani stond rechtsachter, Sissoko was centrale verdediger en de uit beeld verdwenen Jonckheere begon aan de match. Bij Antwerp zagen we maar één wissel. Bataille zat op de bank, Vines startte.

Rood voor Verstraete

De onuitgegeven elf van KVK leek misschien wel een voordeel te gaan worden. Na amper zes minuten kon Badamosi de 1-0 al tegen de touwen werken, maar hij had Butez gehinderd. Vederlicht, maar ref Vergoote keurde het doelpunt af.

Verstraete ging dan hangen aan Messaoudi: rood voor de ex-KVK-speler, slim van de Algerijn. Antwerp leek even van slag. Kadri kon trappen. De thuisploeg legde enkele leuke combinaties op de mat, toch waren het de bezoekers die op voorsprong kwamen. Nainggolan stuurde Samatta alleen op doel af. De Tanzaniaan versloeg Ilic: 0-1, met tien man.

Rechtsachter Selemani zeer gevaarlijk

Kortrijk ging meteen in de reactie. Kopballen van Badamosi en Messaoudi gingen over, de trap van Selemani miste richting. Die laatste dwong Butez tot twee reddingen met een schot en een kopbal. Ondertussen was Rougeaux gaan zitten, nog meer kopzorgen voor Belhocine. Aanvaller Herrmann kwam hem vervangen. Palaversa moest in de verdediging postvatten.

Antwerp-coach Priske greep in tijdens de rust en haalde topschutter Frey naar de kant. Almeida was zijn vervanger. Kortrijk was de ploeg die het meest aandrong, logisch met een mannetje meer. Even leek Antwerp met z’n negenen te vallen. Vergoote had handspel in de zestien gezien van Nainggolan, maar hij kreeg het leer in zijn gezicht.

Ook Kortrijk met tien

Die rode kaart viel dan aan de andere kant. Kadri ging iets te fel door op Almeida, de Algerijn kreeg rood onder de neus gestopt van ref Vergoote. Zijn landgenoot Messauodi probeerde er nog wat van te maken. Hij was heel bedrijvig, maar zijn acties leverden niet altijd gevaar op. Badamosi kwam dicht bij de gelijkmaker, Butez stond pal. Pieter Gerkens zorgde in de extra tijd voor de 0-2, boeken toe.

Dat was buiten de supporters gerekend. Door schermutselingen op de tribunes werd de wedstrijd stilgelegd in de extra tijd. Wanneer de rust was teruggekeerd, kwamen de spelers weer naar buiten. Veel viel er niet meer te beleven in de laatste minuten.

Antwerp springt zo over Club Brugge naar de tweede plaats. Kortrijk blijft op de negende stek en verloor al voor de vierde keer dit seizoen in het Guldensporenstadion. Zaterdag volgt alweer een herkansing tegen STVV. (JC)