Vernieuwing supportersfederatie Cercle: “De Cirkel van Brugge overkoepelend orgaan”

Op de supportersavond die georganiseerd was met de bedoeling om de samenwerking tussen de supportersverenigingen en Cercle te verbeteren en te versterken heeft CEO Alexander Vantyghem aangekondigd dat er een overkoepelend orgaan komt: “We willen één organisatie die representatief is voor alle Cerclesupporters.” En de hele federatie moet op bestuursniveau verjongen.

Cercle wil een nieuwe wind door de supportersfederatie laten waaien. Er is een voorstel tot wijziging van de statuten om tot een hervorming te komen die op 28 november op de algemene vergadering van de huidige federatie wordt toegelicht. Het nieuwe overkoepelende orgaan krijgt een nieuwe naam om vanaf januari 2024 te starten.

“Voorlopig is er als voorstel de Cirkel van Brugge. Omdat het een verbondenheid moet worden van alle fans en de diverse supportersverenigingen”, vindt vzw-voorzitter Piet D’Hooghe. “We willen die nu samenbrengen onder één geheel. Hierbij moet de hele federatie ook verjongen. Om mee te kunnen doen in het verhaal moet elke supportersvereniging minimum vijf leden hebben. Het aantal leden is evenwel belangrijk voor het aantal stemmen om iemand uit hun kring binnen het bestuur van de overkoepelende organisatie te zien”, aldus D’Hooghe.

De Cirkel van Brugge zal uit maximum zeven bestuursleden bestaan, die driejaarlijks benoemd worden. Minstens twee van hen moeten jonger dan 35 jaar zijn. De BV Cercle Brugge zal verder elk seizoen een community budget voorzien om specifieke supportersacties te steunen. De Cirkel van Brugge zal voor elke uitwedstrijd met combiregeling verplicht voor busvervoer zorgen.

Muziek en ereronde

Uit het publiek kwamen ook voorstellen. Zo wil Michiel Christiaens na winst in een thuismatch meer meezingers of schlagers als muziek. Iets wat kan worden geïntegreerd in de centrale pub, die momenteel wordt opgefrist. Er was ook de vraag of de spelers bij thuiswinst hun ereronde richting de Westtribune voorbij de spelerstunnel kunnen doortrekken. Er werd beloofd daarvan werk te maken. (ACR)