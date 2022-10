Verguisde Messaoudi bezorgt KV Kortrijk een belangrijk punt tegen Cercle Brugge

Cercle Brugge heeft niet voor de vierde maal op rij kunnen winnen. Op het veld van KV Kortrijk werd het 1-1. Cercle kwam al vroeg op voorsprong via een kopbaldoelpunt van Popovic, Kortrijk kwam in de slotfase langszij via een knappe goal van Messaoudi, die de afgelopen weken veel haat over zich heen kreeg.

Het was KV Kortrijk dat voor het eerste gevaar tekende. Mbayo stuurde Lamkel Zé het straatje in, maar doelman Majecki zat er goed tussen. Aan de overkant liet Sych zich verrassen door een scherpe voorzet, Ilic was attent en kon de bal klemmen.

De bezoekers namen al snel de wedstrijd in handen en wisten ook meteen te scoren. Centrale verdediger Popovic was blijven hangen in de Kortrijkse zestien en kon op een knappe voorzet van Lopes de 0-1 binnenkoppen, al werd hem niet veel in de weg gelegd door de Kortrijkse defensie.

Cercle met de controle

Bij de thuisploeg zagen we al snel een duidelijk gefrustreerde Didier Lamkel Zé, die niet werd aangespeeld hoe hij dat verlangde. Toen de Kameroener dan toch eens aan de bal kwam, schoot hij de bal hoog in de tribune. Kortrijk kon met moeite kansen creëren, als het dan al eens een kans kreeg sprong het daar veel te slordig mee om.

Cercle controleerde het spel prima en kwam nooit in gevaar voor de pauze. Ei zo na kwamen de bezoekers zelfs op 0-2, Hotic zijn vrije schop vloog een metertje boven de kruising. Cercle ging al bij al verdiend met een 0-1 voorsprong de rust in.

KVK kan niet meteen vuist maken

Adnan Custovic moest ingrijpen en bracht bij aanvang van de tweede helft Massimo Bruno in de ploeg, ter vervanging van de bleke Vandendriessche. Het spel ging mooi op en neer in de tweede helft, en de Japanners zorgden voor lichte dreiging.

Eerst Watanabe voor Kortrijk, daarna Ueda voor Cercle. KVK kon niet echt een vuist maken, mede door het sterk verdedigend blok van de bezoekers. De Kortrijkse defensie ging even klungelen, maar zowel Gboho als Denkey profiteerden niet van de weggever.

Uitgefloten Messaoudi doet het

Omdat Cercle naliet de voorsprong te verdubbelen, bleef Kortrijk in de wedstrijd. Een kwartier voor tijd suste invaller Messaoudi zijn eigen fans met de gelijkmaker. De spits draaide knap weg van zijn man en krulde de bal heerlijk in de rechterbenedenhoek.

De Algerijn kreeg de afgelopen veel fluitconcerten van eigen publiek voor zijn mindere prestaties, dus reageerde de aanvaller met de belangrijke gelijkmaker. Het doelpunt gaf de Veekaa nog vleugels om op zoek te gaan naar meer. Beide ploegen kregen in blessuretijd nog een serieuze kans op een overwinning, maar de score in het Guldensporenstadion bleef 1-1.

Cercle pakt 13/18, maar schiet met dit punt niet veel op. Volgende week krijgt groenzwart OH Leuven over de vloer. Voor Kortrijk is dit gelijkspel zeker welgekomen. Met dit punt glipt KVK virtueel uit de degradatiezone, al komen Seraing en Eupen nog in actie. Volgende week trekken de Kerels naar Oostende voor een levensbelangrijk duel in de degradatiestrijd.

(JV)