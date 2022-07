Verdienstelijk KVO kan niks rapen bij Anderlecht

In 2019 wist KV Oostende de openingsspeeldag op het veld van Anderlecht te winnen (1-2), maar dat succes wisten trainer Yves Vanderhaeghe en de zijnen niet te herhalen. Tegen de nochtans matige hoofdstedelingen ging KVO met 2-0 de boot in. Volgende zaterdag wacht in eigen huis een herkansing tegen KV Mechelen.

KV Oostende probeerde het aanvankelijk met een 5-2-2-1-formatie. Tatsuhiro Sakamoto en debuterend lokaal talent Andy Musayev boden in de omschakeling steun aan Thierry Ambrose. Theo Ndicka en David Atanga dweilden als Duracell-konijnen de flanken af. Het Oostendse blok – met centraal in defensie Fanos Katelaris, kapitein Anton Tanghe en Zech Medley – hield goed stand in een evenwichtige eerste helft. De eerste kans was voor Anderlecht: Lior Refaelov schoof het leer voorlangs.

De Brusselaars zochten het gevaar via de linkerkant, waar de Katelaris en Atanga zich enkele keren te makkelijk lieten oprollen. Voor de Cyprioot resulteerde dat al vrij snel in een gele kaart. Op gevaar van de Kustboys was het wachten tot voorbij halverwege de eerste helft: eerst een afzwaaier van Katelaris, het afstandsschot van Ambrose was al van betere makelij. De leukste aanval kende echter geen gevolg: een mooie combinatie tussen Atanga en Musayev, maar de voorzet werd ontzet door Debast alvorens Ambrose de bal kon raken.

Vijf minuten voor rust was het bingo voor Anderlecht, de manier waarop deed menig Oostendenaar vloeken. Op een corner trok iedereen van KVO vooruit om de omschakeling op te starten. Iedereen, behalve Medley. De Engelsman bleef hangen en zette zo vijf Brusselaars onside: Trebel zag Ashimeru vrij staan, hij plaatste voorbij een kansloze Hubert. Zonde, KVO had de boel tot dan onder controle.

Traag op gang

De tweede helft kwam traag op gang en de pass richting beslissende zone kende van KVO’s kant weinig precisie. Op het uur een eerste gevaarlijke moment: een sterke Ambrose zette Ndicka op weg, maar zijn schot zoefde in het zijnet – gezichtsbedrog deed een paar fans echter opveren. Kansen waren schaars, de match kabbelde voort: een matig Anderlecht nam een afwachtende houding aan, KVO leek niet bij machte om de bakens écht te verzetten.

Vlak voordat het slotkwartier in voege trad, claimde Oostende een penalty toen Debast de kappende Albanese leek tegen te houden. Ref Boucaut reageerde niet, de VAR evenmin. Plots groeide een beetje het geloof bij de kustploeg dat er iets te rapen viel tegen een bij wijlen slordig Anderlecht liet – KVO durfde precies geen risico’s te nemen.

De recordkampioen kreeg via Raman en Silva nog twee kansen voor open doel – beiden misten onbegrijpelijk – finaal wist Silva toch de score te verdubbelen. Kortom: een verdienstelijke Oostende mag terugblikken op een hoopgevende prestatie, maar het ontbrak aan lef. De tweede gele kaart voor Katelaris maakt het verlies extra zuur. Volgende week beter tegen Mechelen?

(TVA)