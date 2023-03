Verdienstelijk Cercle houdt leider Genk in bedwang

Cercle Brugge speelde een knappe wedstrijd tegen Genk en kwam verdiend op voorsprong via Ueda. Net na de rust kon Paintsil tegenscoren. De thuisploeg werd nadien een strafschop ontnomen en moest zo genoegen nemen met een punt.

Geen Denkey bij Cercle dat met een gemiddelde leeftijd van 23,6 jaar aan de aftrap verscheen. Ondanks twee keer in beroep te gaan bleef de schorsing voor de spits, die naast de match tegen Genk ook de volgende thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk mist. In zijn plaats kreeg Gboho de voorkeur op Hotic. De Frans-Ivoriaanse aanvaller stond voor de negentiende keer tussen de lijnen en kon twee keer scoren, op Union en tegen Charleroi. Hotic kiest volgend seizoen voor een Turks avontuur en lijkt meer en meer te zijn afgeschreven.

Opmerkelijk was ook bij de thuisploeg dat Vanhoutte niet in de basis stond. De West-Vlaming werd de voorbije twee matchen reeds na een uur vervangen door Van der Bruggen die nu aan de match mocht beginnen. En dat was van halfweg september geleden. Op diezelfde positie was Da Silva Lopes geschorst.

Bij de bezoekers was er een noodgedwongen vervanging. Sadick startte in de verdediging. Hij verving de geel geschorste Carlos Cuesta.

Sterk begin Cercle

Ruim dertig oud spelers van Cercle uit de periode ’75- ’85 vormden een reünie en kwamen voor de aftrap het veld op om de fans te groeten. Morten Olsen en Jules Verriest gaven daarna de aftrap. Op Anderlecht paste Cercle zich volgens Muslic teveel aan de tegenstander aan en vergat men hun eigen kwaliteiten uit te spelen. En het was groen-zwart dat in het eerste kwartier de wet dicteerde. Echte doelkansen waren er niet meteen, wel doelpogingen dan vooral uit de tweede lijn. Genk probeerde dan weer op de gepaste momenten tegen te prikken, maar defensie van Cercle deed zijn werk.

Tegen het uur viel dan toch bijna het eerste doelpunt. Ueda onderschepte een verkeerde terugspeelbal van Paintsil en trapte in een keer snoeihard tegen de paal.

Ayase Ueda viert nadat hij Cercle eerst op voorsprong bracht. © Belga

Tijdens het verdere verloop van de eerste helft bleef Cercle baas en het werd hiervoor ook beloond met een doelpunt. Na een inworp voor Genk kwam de bal bij Gboho. Hij nam zijn meters en bediende knap Ueda die de bal controleerde en het leer koel voorbij Vandevoordt in doel trapte. Cercle stond verdiend voor met de 14de treffer van de Japanner. Dat was meteen de score bij de rust.

Genk scherper uit de kleedkamer

Genk moest in de eerste helft de wedstrijd ondergaan. Benieuwd of de leider daar in de tweede periode verandering in kon brengen. Groen-zwart voetbalde alvast richting de eigen aanhang. Na zeven minuten was daar een eerste keer Genk. Van der Bruggen leed balverlies en in de fase die daarop volgde, kwam gelukkig voor Cercle net voor de doellijn Popovic tijdig tussen.

Twee minuten later viel dan toch de goal. Paintsil geraakte van op zijn flank het strafschopgebied binnen en maakte met een overhoeks schot gelijk. Dit was duidelijk wat Genk nodig had waardoor ze scherper gingen voetballen. Al was het aan de overzijde dat Ueda zijn schot niet goed kon richten, net Francis daarna. Het bleef snel op en neer gaan. Het werd ook wat nerveuzer en zo kreeg Deman een ferme duw van Munoz in de rug. Cercle claimde een strafschop, maar die kwam er niet. Er kwamen vijf minuten extra tijd. Het werden er acht, maar niets gebeurde. Het bleef bij 1-1. Cercle verdiende meer, maar daarvoor moet het richting scheidsrechter Lardot en de VAR kijken. (ACR)