Veel strijd maar geen goals in Anderlecht-Club Brugge

Club Brugge heeft niet kunnen profiteren van het puntenverlies van Union eerder deze middag. Voor de zesde opeenvolgende keer slaagde Brugge er niet in om de Brusselse aartsvijand te kloppen. Beide ploegen kregen een paar grote mogelijkheden maar goals vielen er niet.

Geen goals in Anderlecht versus Club Brugge. De toeschouwers kregen nochtans een vermakelijke partij te zien, gekruid met doelkansen, scheidsrechterlijke dwalingen, blessures, net geen wereldgoal en enorm veel strijd en pittige fouten. Het elftal van Club Brugge kiest zichzelf de laatste weken. Met die vertrouwde namen tussen de lijnen en het puntenverlies van Union in het achterhoofd kende blauw-zwart een blitzstart. Al na drie minuten had Brugge altijd een strafschop moeten krijgen. Op voorzet van Skov Olsen kopte De Ketelaere over maar de herhaling maakte duidelijk dat Magallan hem met twee handen in de rug duwde. De VAR bekeek de fase opnieuw maar besliste onbegrijpelijk om geen strafschop te geven. Ook de volgende kans was voor de bezoekers. Vanaken stuurde Lang helemaal alleen voor Van Crombrugge, de Nederlander had alle tijd van de wereld en met een ultieme handreflex van de doelman bleef het 0-0.

Blessure Rits

De rivaliteit tussen beide ploegen werd ook op het veld duidelijk met enkele vinnige tackles. Arnstad mocht blij zijn dat hij geen kaart kreeg voor een smerige tackle, bij Brugge kwam Buchanan goed weg met een wapperend been. Voor Rits zat de wedstrijd er na een klein halfuur op, hij ging tot twee keer toe door zijn knie en Schreuder koos verrassend genoeg voor Vormer als stand-in. Al knokkend kwamen de Brusselaars beter in de partij en dat bracht ook kansen met zich mee. Arnstad dwong Mignolet tot een prima parade en net voor rust scoorde Hoedt bijna een wereldgoal vanop de eigen helft. Mignolet was net op tijd terug en kon de bal met de nodige moeite voor de lijn pareren.

Twee keer Union

Een dubbele wissel aan de rust bij Anderlecht. Zirkzee bleef geblesseerd binnen, Magallan had te veel moeite met De Ketelaere en werd geofferd. Raman en Delcroix waren de vervangers. Het betere spel kwam nu van de thuisploeg maar Mata liet de grootste mogelijkheid optekenen. Zijn schicht spatte uiteen op de paal. Inmiddels stonden ook Adamyan en Balanta op het veld, De Ketelaere ging er verrassend vroeg uit en ook Odoi was nochtans aan een degelijke partij bezig. Het pijnpunt lag op de flanken. Skov Olsen en Buchanan, na Nieuwjaar erg vaak de gangmakers, werden goed uit de wedstrijd gehouden. Achterin zorgde Nsoki voor de nodige spanning met twee ziekenhuisballen. Al bij al speelde Club dus geen goede wedstrijd, ondanks de vlijmscherpe start. De kloof met Union blijft dus behouden. Nu moet Brugge kleur bekennen in de dubbele confrontatie die volgt met Union. It’s money time!