Veel goals en strijd, maar Essevee en KVK schieten weinig op met puntendeling

Veel goals, veel strijd, matige kwaliteit. Dat is zowat de samenvatting na het 3-3-gelijkspel in de burenstrijd tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk. Beide ploegen hadden bij momenten het overwicht. Een puntendeling is terecht, maar veel schieten beide ploegen er niet mee op.

De derby tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk, dat is altijd op het scherpst van de snee. Deze keer ging het om een burenduel waarin nog net iets meer op het spel stond, de strijd om het behoud. Coach Mbaye Leye moest het zonder de geschorsten Brüls en Rommens doen. Het was koffiedik kijken wie het middenveld zou bevolken. Miroshi schoof een rijtje hogerop en Ndour kwam ook in de ploeg. Aan de overkant wisselde coach Bernd Storck zijn spitsenduo. Gueye en Messaoudi ruimden plaats voor Avenatti en Regali.

Zulte Waregem begon niet slecht aan de partij en stak na vijf minuutjes als eerste de neus aan het venster. Miroshi lanceerde Ndour, zijn scherpe voorzet was net niet goed genoeg. Intussen viel het ons op dat Vossen iets meer inzakte, als aanvallende middenvelder, de rol van Brüls zeg maar.

Kadri brengt KVK op voorsprong

Iets voorbij het kwartier bracht Kadri Abdelkahar KV Kortrijk op voorsprong. © Belga

KV Kortrijk van zijn kant kon de bal gemakkelijker, zonder moeite, in de ploeg houden. Kadri zocht de hele tijd naar een gaatje. Iets voorbij het kwartier vond de Algerijn dat ook. Eerst kapte hij simpel Sissako uit, zocht dan de één-twee om vervolgens alleen om Bossut af te stormen. Afwerken was dan een koud kunstje: 0-1.

Even viel de partij wat stil, tot Kadri weer aan het dribbelen ging. Regali kon trappen, maar mikte voorlangs. Essevee kwam voorlopig niet in het stuk voor. Simpele passes gingen verkeerd, een ploeg op de dool, die geen grip kreeg op het middenveld.

Gelijkmaker valt uit de lucht

De gelijkmaker kwam dan uit de lucht gevallen. Lopez verstuurde een vrije trap, Gano knikte het leer door, Ciranni werkte binnen: gevleid 1-1. Essevee kwam beter in de match en kon ook dreigen op vrije trap.

De Kerels kwamen net voor rust opnieuw op voorsprong na een pareltje van Selemani, vanop pakweg 35 meter verstuurde hij een bom richting de winkelhaak. Bossut stond te ver vooruit en was kansloos. Vossen kon nog eens trappen, maar mikte naast.

Kort na de pauze was de tussenstand alweer in evenwicht. Een afgeblokt schot van Vossen belandde pardoes voor de voeten van Ndour, die de 2-2 voorbij Vandenberghe tikte. Het veldoverwicht van Kortrijk was fel geminderd. Het was een echte derby geworden, knokken voor elke morzel grond, maar dat kwam de kwaliteit niet altijd ten goede.

Gepakt op de counter

Essevee, met het wel zeer enthousiaste publiek, bleef doorgaan op zijn elan. Dreigen deed het via hoekschoppen en Fadera. Maar als je de kansen niet afwerkt, kun je al eens op een counter lopen. Lopez reageerde veel te traag op Avenatti, die overhoeks de 2-3 binnen trapte.

De thuisploeg antwoordde meteen. Ciranni kon uithalen, zowaar Gano haalde het leer van de lijn. Storck haalde dan een spits naar de kant voor een extra verdediger. Essevee bleef aandringen via lange ballen. Vossen tekende dan voor een zeldzame misser, onbegrijpelijk dat de spits over schoot.

Zinho Gano maakte er in de slotfase nog 3-3 van en was daar uiteraard heel tevreden mee. © Belga

In de slotfase knikte Gano een hoekschop naar doel, Vandenberghe ging goed plat. De daaropvolgende corner was wel raak, Gano: 3-3. Essevee bleef drukken om die belangrijke vierde goal nog te maken. In de extra tijd redde Bossut nog een trap van Loncar.

Een gelijkspel is zowat terecht. Beide ploegen hadden bij momenten het overwicht. Maar veel schieten de buren er niet mee op. Essevee blijft zo zestiende, Kortrijk veertiende.