Vanaken na zure nederlaag: “Hopelijk een wake up-call”

Eupen smeerde Club Brugge al op de tweede speeldag een eerste nederlaag aan. De landskampioen kwam er niet aan te pas in de Oostkantons en Eupen hield verdiend de drie punten thuis. Het was overigens de eerste keer dat Eupen erin slaagde om Brugge te kloppen.

Twee wedstrijden ver, vier doelpunten geslikt en toch was doelman Simon Mignolet net als vorige week de beste Brugse speler. Achterin was het weer armoe troef. Vorige week was Mechele de gebeten hond, bij de openingstreffer vandaag liet Nsoki zich erg makkelijk in de luren leggen. “Het is niet normaal dat ik twee doelpunten moet incasseren en er ook nog een aantal moet uithalen. Daar ben ik niet blij om. We speelden een slechte wedstrijd. Ook tegen tien man kregen we geen kansen. Het is een verdiende overwinning voor Eupen. Dat is heel erg zuur en daar zijn we zeker niet tevreden mee”, verklaarde de doelman.

“Wake up-call”

Kapitein Hans Vanaken was tamelijk scherp voor zichzelf en zijn ploegmaats. “Op alle vlakken was het niet goed genoeg. We stonden niet scherp genoeg te verdedigen en waren niet gefocust. Zij hadden veel meer honger om de match te winnen. Simon heeft ons in de match gehouden, na de rode kaart verwacht je dan om meer kansen te creëren maar ook dat was niet het geval. Hopelijk was dit een wake up-call en kunnen we dit vrijdag rechtzetten met een goede prestatie.” Toch ging er ook nog een sneer naar zijn coach. “Er moet een bepaalde lijn komen, duidelijkheid over hoe we de tegenstander gaan pijn doen. De tweede helft leek het alsof we de dingen wat lukraak gingen doen en er geen lijn zat in het spel.”

“We zijn nog aan het bouwen”

Coach Hoefkens had zich zijn eerste uitwedstrijd wellicht anders voorgesteld. Toch bleef hij nog mild in zijn commentaar na de wedstrijd. “Het was absoluut niet goed genoeg maar het is ook niet het einde van de wereld. We zijn nog aan het bouwen. Nu zal het kijken zijn hoe de spelers reageren. Dat gaat mee bepalen hoe het team er volgende week zal uitzien. Er zijn veel aspecten die beter kunnen, niet alleen in de verdediging.” Vrijdag al staat de volgende wedstrijd gepland. Club Brugge neemt het dan thuis op in West-Vlaams onderonsje tegen Zulte Waregem.