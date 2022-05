Vanaken kopt Club Brugge op Union naar de leidersplaats

Een ondermaatse partij, bij vlagen weggedrukt door Union en nauwelijks een kans gecreëerd. Maar toen kwam de rake kopbal van Hans Vanaken na een prima voorzet van Skov Olsen. Een hold-up in het Dudenpark nadat Vanzeir eerder al een strafschop miste. Het zal de Brugse supporter worst wezen, ze nemen de leiding over van Union met nog drie speeldagen te gaan.

Het grote vraagstuk was wie Rits zou vervangen op het middenveld. Vormer of Balanta? Schreuder koos met Balanta voor iets meer defensieve zekerheid en duelkracht. Verrassend was wel de bankzittersplaats van Skov Olsen. De Deen was met zijn vele goals en assists de motor van de remonte van blauw-zwart na de winterstop. Al even opvallend was de keuze om De Ketelaere op de linkerflank te posteren, met voorin Adamyan en Lang.

Geen titelstress

Heel veel media-aandacht uit binnen- en buitenland deze week voor het sprookje van Union. Bij een zege kwam de titel wel akelig dichtbij maar last van titelstress was er niet. Union speelde alweer zonder complexen en nam de wedstrijd in handen. Brugge had enorm veel last met de snelle pressie van de thuisploeg wat vaak uitmondde in balverlies. Ondanks de vele warme momenten in de Brugse rechthoek, creëerde Union maar één grote kans voor de rust. Op het kwartier kon Teuma van dichtbij uithalen maar Mignolet stond pal. Brugse kansen waren er eigenlijk niet. Toen Lang toch eens de nodige ruimte kreeg, slaagde hij er niet in om Adamyan een intikker voor te schotelen.

Kopbal Vanaken

Een erg magere eerste 45 minuten dus van de regerende landskampioen met alweer een Vanaken onder niveau, niet voor het eerst in deze play-offs. Ook De Ketelaere kwam er niet uit op de flank. Vreemd genoeg voerde Schreuder geen wissels door en mochten dezelfde elf de tweede helft aanvatten. Ook nu schoot Union het best uit de startblokken en na tien minuten kregen Vanzeir dé mogelijkheid om de scoren te openen. De thuisploeg kreeg namelijk een erg lichte strafschop na een overtreding van Mechele. Geen clear error echter en dus ook geen VAR-tussenkomst. Vanzeir trapte naast Mignolet maar ook naast het doel. Het zou uiteindelijk een misser met dramatische gevolgen blijken.

Bij Brugge kwam Skov Olsen tussen de lijnen en die krikte zijn statistieken nogmaals op. Schitterende voorzet op het hoofd van een verder onzichtbare Vanaken en die knikte, tegen de gang van het spel in, de 0-1 op het bord. Union koud gepakt in een wedstrijd die ze domineerden. De thuisploeg kwam die mokerslag niet meer te boven en zo hijst Brugge zich opeens in de favorietenrol voor de landstitel. In de achtste minuut blessuretijd scoorde inkomer Nusa op de counter nog de 0-2 nadat heel Union mee in de aanval trok op een hoekschop. Volgt woensdag de definitieve mokerslag thuis in Jan Breydel, zonder de geschorste Nsoki?