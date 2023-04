Van Weireldploegsje naar KV Onzekerheid: waar moet het in tweede klasse naartoe met de Kustboys?

De degradatie van KVO naar 1B – en vooral de manier waarop – is een triest dieptepunt in de geschiedenis van de kustploeg. Het enige goede nieuws: de licentie is binnen. Maar nu? Waarheen moet dat schip straks varen? Met welke eigenaar? Met hoeveel geld? Met welke coach? Met welke spelers? Met hoeveel eigen jeugd? Een inschatting.

1. Bye bye, PMG en Ganaye?

De supporters roepen luidkeels om het vertrek van het Amerikaanse Pacific Media Group, de voornaamste investeerder binnen de Ostend Investment Company, en sportief verantwoordelijke Gauthier Ganaye. Ook van buitenaf is de kritiek striemend. De huidige geldschieters lijken meer dan bereid om de club van de hand te doen. Om de licentie te behalen, zuiverden ze de financiële tekorten van zo’n 6 miljoen euro aan. Naar verluidt gaat het hierbij om een boekhoudkundige handigheid, een soort lening, aan een stevige interestvoet. Hoe dan ook, met het behalen van de licentie staat de deur wagenwijd open voor een wissel van de wacht. Benieuwd of Ganaye ook een partij aanbrengt om z’n stoeltje te behouden.

2. Chinezen, Amerikanen, Saoedi’s, Belgen…?

Vooral vanuit de Premier League lonken verschillende clubs naar de Noordzee: het Chinese Fosun Group (Wolverhampton), het Amerikaanse Black Knight (Bournemouth), het Saoedi-Arabische Public Investment Fund (Newcastle) passeerden al de revue, net als een reeks gebundelde Vlaamse krachten – sommigen met een connectie met Marc Coucke. Vertegenwoordigers van Newcastle kwamen afgelopen maandag de infrastructuur bekijken. Aan tafel zit ook een dealmaker die destijds de brug sloeg tussen Brighton en Union. Newcastle kende tussen 2007 en 2021 moeilijke tijden, waaronder beperkte investeringen – waar hebben we dat nog gehoord? – en twee degradaties.

Newcastle denkt zelfs na om de tribune van Marc Coucke over te kopen

In oktober 2021 nam Public Investment Fund uit Saoedi-Arabië, een investeringsfonds van de staat, de club over voor 345 miljoen euro. Peanuts, want PIF heeft voor zowat 565 miljard euro (!) aan activa, wat Newcastle officieus tot de rijkste club ter wereld maakt. De interesse in KVO is alvast verregaand. Zodanig zelfs dat ze nadenken om de tribune van Marc Coucke, waarvoor KVO nu per jaar 800.000 euro betaalt, over te kopen.

3. Nieuwe spelers?

Tal van contracten lopen straks af: Capon, Hubert, McGeehan, Boonen, Schelfhout, Patoulidis en Stiers, net als de huur van Phillips, Arase, Barac, Hornby, Urhoghide en Dwomoh. Op de youngsters van eigen bodem na, zien we geen van hen terug. Bijvoorbeeld, Hubert stond vorige zomer al op de radar van Charleroi. En dan zijn er nog gasten met een behoorlijke marktwaarde en een laatste contractjaar die allicht worden verkocht: Ndicka, Ambrose, Atanga en Bätzner. Rodin, die de strijd voor een Europees ticket met Cracovia (Polen) inruilde voor degradatie met KVO, zal ook vertrekken. Sterkhouders Sakamoto (contract tot 2025), D’Apino en Tanghe (beiden tot 2026) zullen een transfer zeker overwegen én kunnen ook geld opbrengen. De kern zal afhangen van de nieuwe investeerder die, afhankelijk van zijn voetbalnetwerk, talenten zal stallen. Achter de namen van de uitgeleende Basila en Robinet (Nancy), en Jung (Quevily) staan vraagtekens.

Na de degradatie sprak voorzitter Frank Dierckens van achter de bar de supporters toe. “Ik zal volgend jaar geen protocollair voorzitter meer zijn. Als ik voorzitter blijf, wil ik iets te zeggen hebben.” Met zijn bedrijf Diaz Sunprotection betaalde hij de afgelopen twee jaar per seizoen 150.000 euro om de stadionnaam te dragen. Berichten dat hij de sponsoring zou stoppen, leken iets te voorbarig. “Maar onder de huidige voorwaarden gaan we niet verlengen”, klonk het recent nog. Allicht wacht Dierckens af wie de nieuwe bonzen straks zullen zijn. En verder: sinds juli 2021 pronkt Casino Oostende als hoofdsponsor op de shirts. Het afgesloten contract van vier jaar loopt gewoon voort.

5. Nieuwe staff?

Het contract van Dominik Thalhammer wordt automatisch ontbonden bij degradatie. Anders zat hij nog een jaar op de bank. In zijn zog zullen ook assistenten Dennis Baraznowski en Alexander Belinger vrijwel zeker vertrekken. Voor keeperstrainer Eberhard Trautner kondigt zich allicht een nieuw hoofdstuk aan. Fysiekcoach Korneel Deceuninck, eerder actief bij Kortrijk (2011-2017), doorliep de jeugdreeksen via de U18 en U21, en kan voor lokale verankering zorgen.

6. Respect voor de jeugd?

Ex-coach Alexander Blessin en –assistent Markus Pflanz bekeken regelmatig matchen van de beloften, Thalhammer en Ganaye deden dat niét. Respectloos tegenover de Se’Academy, directeur Rik Coucke, beloftencoach Kurt Bataille en alle jeugdtrainers en -spelers. Door een gebrek aan perspectief vertrokken al Milan Govaers (Liberec, Tsjechië) en Thijs Coninckx (Knokke), Rayan Buifrahi staat op het lijstje van enkele eersteklassers. Ook jeugdtrainers met een aflopend contract, zoals Michiel Jonckheere, mogen op interesse rekenen. Veel jongeren en ouders kijken nu de kat uit de boom wie straks KVO zal bezitten: geven de nieuwe bazen hen straks wel een toekomst? En spelers als Berte, Musayev, Wylin en Osifo hopen als talenten binnen de A-kern ook op meer kansen.