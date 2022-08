Van Francs Borains tot Racing Genk: de tien sleutelmomenten van CDK bij Club Brugge

Charles De Ketelaere verlaat Club Brugge na 14 jaar, waarvan de laatste drie bij het eerste elftal. Een terugblik op tien sleutelmomenten van ‘CDK’ bij Blauw-Zwart.

25 september 2019: Francs Borains – Club Brugge

De toen 18-jarige De Ketelaere maakte zijn officiële debuut bij de hoofdmacht van Club Brugge. Bij het grote publiek nog een nobele onbekende, volgens insiders een enorm talent met heel veel potentieel. Club Brugge wint met 0-3 en stoot door naar de achtste finales van de beker.

22 oktober 2019: Club Brugge – PSG

Het gaat hard voor De Ketelaere, nog geen maand na zijn debuut tegen het nietige Francs Borains wordt hij in de basis gedropt tegen het sterrenensemble van PSG. Zijn eerste cap in de Champions League leverde weinig goede herinneringen op. Brugge verloor met 0-5 en ene Kylian Mbappé scoorde een hattrick.

Kort na zijn debuut mocht Charles al aantreden tegen PSG in de Champions League. © BELGA

5 februari 2020: Zulte Waregem – Club Brugge

Zijn eerste treffer in blauw-zwarte loondienst was meteen een hele belangrijke. In de slotminuten van de halve finale van de beker scoort De Ketelaere de winnende treffer. Euforie bij de Brugse aanhang want voor het eerst sinds 2016 bereikt Brugge de finale van de beker.

20 oktober 2020 Zenit St. Petersburg – Club Brugge

Heel veel goals scoort De Ketelaere niet, hij gaf zelf aan dat dit een werkpunt was. Maar als hij op het scoreblad kwam, was het wel heel vaak erg belangrijk. Op de openingsspeeldag van de Champions League trapt De Ketelaere in de 93ste minuut de winnende treffer binnen. Drie gouden punten voor Brugge.

Charles De Ketelaere in actie tegen Zenit in de Champions League. © AFP

8 december 2020 Lazio Roma – Club Brugge

Twee centimeter, dat was het verschil tussen de uitschakeling en Europees overwinteren in de Champions League. Na een ongeziene comeback met een man minder, trapt De Ketelaere in de slotminuten de winnende treffer tegen het doelhout. Zijn fantastische campagne in de Champions League dus net niet bekroond.

20 mei 2021 Anderlecht – Club Brugge

Club Brugge behaalt de tweede opeenvolgende landstitel op het veld van aartsrivaal Anderlecht. Na een spektakelrijke wedstrijd wordt het 3-3. De Ketelaere schittert op het veld met twee assists. ’s Avonds laat krijgen we beelden te zien van een uitbundige De Ketelaere die wellicht al wat te veel champagne op had.

1 december 2021 Racing Genk – Club Brugge

Bekerwedstrijden en CDK, het blijft een goede match. Eigenhandig redde hij het vel van zijn coach Philippe Clement die stevig op de wip zat. Twee keer kopte De Ketelaere een achterstand weg om uiteindelijk na strafschoppen te zegevieren.

Charles De Ketelaere greep naast de Gouden Schoen. © BELGA

12 januari 2022: Geen Gouden Schoen

Bittere ontgoocheling, terwijl iedereen De Ketelaere naar voren schoof als grootste kanshebber om de Gouden Schoen te winnen moet hij genoegen nemen met een derde plaats. Ook ploegmaat Lang grijpt er naast, Onuachu is de gevierde man. Als troostprijs wint De Ketelaere wel opnieuw de trofee ‘Belofte van het jaar’.

15 mei 2022: Antwerp – Club Brugge

Na een onwaarschijnlijk seizoen waarin Brugge het hele jaar moest achtervolgen op Union, behalen ze toch een derde landstitel op rij. De derde kampioensmedaille wordt meteen ook de laatste voor De Ketelaere. Hij is de Belgische competitie stilaan ontgroeid en wil zich tonen op een groter toneel.

17 juli 2022: Club Brugge – Racing Genk

90 minuten lang blijft De Ketelaere op de bank terwijl zijn ploegmaats de Supercup binnenhalen. Zijn laatste trofee voor Club Brugge, bij wijze van afscheid krijgt hij de megafoon onder de neus geduwd. Club Brugge en CDK, een succeshuwelijk.