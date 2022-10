“Van Charleroi tot Kortrijk, tegen jullie absurde uren”: geen supporters van KVK in Charleroi uit protest tegen kalender

Geen meegereisde supporters van KV Kortrijk in Charleroi dinsdagavond. Dat heeft alles te maken met het tijdstip van de wedstrijd: midden in de week om 18u30. Voor veel werkende supporters een onhaalbare trip, wat nog maar eens voor frustratie zorgt tegenover de Pro League en kalendercommissie.

“Van Charleroi tot Kortrijk, tegen jullie absurde uren”, dat was de boodschap op een spandoek in het lege uitvak. De thuisaanhang steunde die boodschap met meerdere spandoeken. “De twaalfde man heeft ook zijn kalender” of “voetbal is voor in het weekend” viel er af te lezen in de sfeertribune.

Sfeergroep United 19 liet eerder deze week al in een open brief weten niet af te zakken naar Mambourg uit protest tegen de kalender en het vroege aanvangsuur. De aanhang hield woord en bleef thuis. KV Kortrijk liet weten de keuze van hun supporters te begrijpen.