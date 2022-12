Van Cercle naar Monaco: Kortrijkzaan Ben Lambrecht is nieuwe CEO van AS Monaco

Ben Lambrecht (58) is de nieuwe algemeen directeur van AS Monaco. De Kortrijkzaan maakt de overstap van zusterclub Cercle Brugge, waar hij sinds maart 2021 aan de slag was als CEO.

“In Brugge droeg Lambrecht bij tot de goede resultaten van Cercle en tot de ontwikkeling van het businessgedeelte van de club”, valt te lezen op de website van de Monegaskische club. “In die periode werkte hij ook al nauw samen met het management van AS Monaco om een globale strategie neer te poten en om de bestaande structuren en synergiën tussen de twee clubs te moderniseren en te versterken.”

Ondanks zijn overstap naar Monaco, zal Lambrecht wel, zij het in een andere rol, verbonden blijven aan de vereniging. “Gezien de nauwe banden tussen Cercle en AS Monaco zal Ben ook in zijn nieuwe functie actief blijven voor Cercle en mee belangrijke dossiers opvolgen”, laat Cercle weten.

Een opvolger voor Lambrecht wordt binnenkort bekendgemaakt. Pascal Platteau, die als financieel en administratief directeur de werking van Cercle goed kent, neemt in tussentijd de taak van CEO ad interim op zich.