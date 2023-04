Van bekerwinst, over vicekampioenentitel tot degradatie: achttien seizoenen in eerste klasse in 10 memorabele momenten

Het doek is gevallen. Na 18 seizoenen zit het verhaal van Zulte Waregem in eerste klasse er (voorlopig) op. Wat begon als een sprookje, met een bekerwinst in het debuutseizoen, een vicekampioenentitel in 2013 en nog een tweede bekerwinst in 2017, kreeg met een 2-3-thuisnederlaag tegen Cercle Brugge een dramatisch einde. Nu Essevee voor even terug van het hoogste toneel verdwijnt, blikken we nog eens terug op tien memorabele momenten van de Boeren in eerste klasse.

1. 6 augustus 2005: Meteen een stunt

In 2005, enkele maanden na de promotie, begint Zulte Waregem met een verplaatsing naar KAA Gent aan zijn avontuur in eerste klasse. In het toenmalige Jules Ottenstadion mist Essevee zijn start niet, want na een half uur schiet Tony Sergeant de promovendus op voorsprong. Davy De Beule brengt de Buffalo’s nog wel langszij, maar uiteindelijk bezorgen Stefan Leleu en Ludwig Van Nieuwenhuyze Essevee een 1-3-zege én een eerste driepunter op het hoogste niveau. De toon is gezet.

2. 13 mei 2006: Eerste bekerwinst

In zijn eerste seizoen op het hoogste niveau blijft Zulte Waregem verrassen en eindigt het uiteindelijk knap zesde. Toch is het vooral in de beker dat Essevee indruk maakt. Het schakelt onderweg onder meer Club Brugge en Standard uit en mag zich als promovendus meteen opmaken voor de bekerfinale. Tegenstander in het Koning Boudewijnstadion is Moeskroen. Een hoogstaande wedstrijd is het niet, maar dankzij aanvoerder Stefan Leleu klimt Essevee in de eerste helft wel op voorsprong. Op het uur zorgt Adnan Custovic er met de gelijkmaker voor dat we op weg lijken naar verlengingen, tot Tim Matthys er in de blessuretijd met een goedgemikte vrije trap alsnog 2-1 van maakt en Zulte Waregem zo zijn eerste beker van België schenkt.

Aanvoerder Stefan Leleu zorgde voor de openingstreffer en mocht nadien ook de beker in de lucht steken. © BELGAIMAGE

Wat volgt is een knappe Europese campagne waarin Essevee Lokomotiv Moskou, Austria Wien en Sparta Praag over de knie legt. In de knock-outfase blijkt Newcastle uiteindelijk te sterk.

3. 31 mei 2010: Vertrek van Dury

Het seizoen 2009-2010 is het eerste seizoen met play-offs. Zulte Waregem wist zich dat seizoen onder impuls van de later verguisde Teddy Chevalier en de betreurde Franck Berrier verrassend bij de eerste zes te scharen. Het zou de eerste van vijf Play-off 1-deelnames blijken. Een rol van betekenis speelt het in dat eerste jaar niet. Essevee eindigt zesde en laatste in de eindstrijd. Aan het eind van het seizoen staat Essevee wel voor een revolutie, want de architect van het succes, Francky Dury, vertrekt naar KAA Gent. Bart De Roover volgt hem op. Al zal dat geen succesverhaal worden.

Na het vertrek van Francky Dury kwam Bart De Roover (rechts), maar diens trainerschap in Waregem was geen lang leven beschoren. © LUC CLAESSEN BELGA

4. 30 december 2011: De terugkeer van Francky Dury

Anderhalf jaar later keert Dury echter al terug naar de Gaverbeek. Een geschikte opvolger vinden voor Dury, bleek immers allerminst evident. Dury’s eerste opvolger Bart De Roover wordt al in oktober aan de deur gezet en ook Hugo Broos – die Essevee wel min of meer terug op de rails krijgt – geeft er op het eind van het seizoen de brui aan. Essevee verrast daarna aan het begin van het seizoen 2011-2012 met de aanstelling van Darije Kalezic, maar met de Bosnische-Nederlander gaat het van kwaad naar erger. Essevee kampeert rond de jaarwisseling maar net boven de degradatiestreep, waarna het bestuur ingrijpt: Francky Dury wordt weggehaald bij de Belgische voetbalbond, waar hij technisch directeur was, om ‘zijn’ Essevee uit het slop te halen. Sprankelend is het lang niet, maar Dury parkeert Essevee – mede dankzij de terugkeer van Franck Berrier en Mbaye Leye naar het oude nest – wel op een veilige dertiende plek.

Na zijn vertrek anderhalf jaar eerder, keerde Francky Dury eind 2011 terug naar Waregem om de club uit het slop te trekken. © PETER DECONINCK BELGA

5. 19 mei 2013: Vicekampioen

Na twee magere jaren, beleefde Zulte Waregem in 2013 één van de vetste jaren uit zijn geschiedenis. Zulte Waregem doet een heel seizoen lang mee voor de titel en zet zijn titelambities vooral op het veld van Club Brugge kracht bij. Onder impuls van een fantastische Mbaye Leye – die er drie binnenlegt – gaat Essevee in Jan Breydel met 3-4 winnen.

Essevee was in 2013 enkele minuten virtueel kampioen, maar moest uiteindelijk de titel aan Anderlecht laten. © LAURIE DIEFFEMBACQ BELGA

En alsof dat statement nog niet genoeg is, speelt Zulte Waregem Club Brugge enkele dagen later in eigen huis opnieuw van het kastje naar de muur. Dankzij de 5-2-zege tegen blauw-zwart schonk Zulte Waregem zichzelf een apotheose tegen Anderlecht. Even was de titel in het Astridpark héél dichtbij, maar een afgeweken vrije trap van Lucas Biglia doorprikte de titeldroom van Essevee.

6. 7 november 2016: Herfstkampioen

Wat in het vicekampioenenjaar net niet lukte, lukte in 2016 wel: Essevee wordt voor het eerst in zijn geschiedenis herfstkampioen. Aanwinst Lukas Lerager blijkt een schot in de roos en ook Soualihou Meïté ontbolstert in zijn tweede seizoen aan de Gaverbeek. Essevee doet het vooral tegen de ‘kleintjes’ foutloos, maar zet twee weken na het behalen van de herfsttitel zijn ambities en zijn titel kracht bij door in eigen huis Anderlecht te kloppen. Zulte Waregem eindigt dat seizoen uiteindelijk als derde. Het zou de laatste keer blijken dat Zulte Waregem zich kan meten met de Belgische voetbaltop.

In 2016 kroonde Essevee zich tot herfstkampioen. © YORICK JANSENS BELGA

7. 18 maart 2017: Tweede bekerwinst

Want naast een derde plek in het seizoen 2016-2017 sleept Zulte Waregem ook voor de tweede keer de Beker van België in de wacht. In een heerlijke finale – 3-3 na 120 minuten – houdt Essevee de zenuwen in de strafschoppenserie het best onder controle en mag het de beker voor de tweede keer in elf jaar in de lucht steken ten koste van KV Oostende. Op vandaag is het het laatste sportieve hoogtepunt voor Essevee.

In 2017, elf jaar na de eerste bekertriomf, won Zulte Waregem opnieuw de beker. © BRUNO FAHY BELGA

8. 17 december 2021: Ontslag Dury

De jaren daarna gaat het immers stilletjesaan bergaf bij Essevee. Het voetballandschap verandert, terwijl Zulte Waregem in een poging om zijn status als subtopclub te bestendigen zijn hand overspeelt. Er wordt stevig geïnvesteerd in eigen spelers, maar die blijken te vaak verkeerde keuzes. Door het uitbreken van de coronacrisis in 2020 loopt Essevee daarbij ettelijke miljoenen aan transferinkomsten mis. Het leidt tot verval dat in 2021 zal leiden tot het ontslag van Francky Dury. In december 2021 wordt hij na enkele seizoen, waarin de kritiek op hem en de sleet op de relatie tussen hem en het bestuur en hem en de supporters steeds meer de bovenhand nam, bedankt voor bewezen diensten.

Eind 2021 werd Dury ontslagen bij Zulte Waregem. © KURT DESPLENTER BELGA

9. 22 april 2022: Op de valreep gered

Na het ontslag van Dury krijgen Timmy Simons en Davy De fauw de opdracht om Essevee in eerste klasse te houden. De twee slagen ook in hun taak, want op één speeldag van het einde is Essevee gered. Zelf verliest Essevee die avond van STVV, maar omdat ook Seraing later op de avond niet kon winnen, was de redding een feit. Sprankelend en overtuigend was het echter onder Simons en De fauw echter lang niet altijd en na het seizoen beslist het bestuur dan ook om niet verder te gaan met de twee. Met Mbaye Leye komt een nieuwe trainer én een nieuwe wind.

Onder Timmy Simons en Davy De fauw wist Essevee zich vorig seizoen nog te redden. © DAVID PINTENS BELGA

10. 23 april 2023: De degradatie

Ondanks de nieuwe wind, blijft het bergaf gaan met Zulte Waregem. De kern krijgt een grondige make-over en er worden vooral jonge spelers en/of vrije spelers aangetrokken. Door allerlei omstandigheden kan Essevee evenwel nooit met zijn sterkste elf aantreden en moet het een heel seizoen lang achter de feiten aanlopen. Ook Leye moet – zij het wel erg laat – het gelag betalen en wordt de laan uitgestuurd, maar ook Frederik D’Hollander krijgt het tij niet meer gekeerd. Na een 2-3-nederlaag tegen Cercle Brugge op de slotspeeldag, is het verhaal van Essevee in 1A geschreven.