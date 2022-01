Utkus en nieuwkomer Ganvoula in Cercleselectie tegen KVO

Cercle Brugge ontmoet zaterdagavond 29 januari om 20.45 uur in een West-Vlaams duel KV Oostende. “De meeste ploegen maken een misstap als het heel goed gaat. Dat is voor mijn spelers belangrijk om weten”, vindt Cercletrainer Dominik Thalhammer. “We moeten vooruit, verbeteren, nederig en enthousiast blijven. Voor een jong team is het zeer belangrijk dat ze tonen dat ze professioneel zijn.”

“Op Anderlecht, en zeker toen zij met tien kwamen te staan, waren we veel in balbezit. We waren dit niet zo gewend in een wedstrijd. Dit maakte het voor ons anders. In de tweede helft deden we het goed, bleven geduldig tot Rabbi Matondo zijn mooie momenten kende met zijn goal en zijn trap op de paal wat de tweede goal inleidde.”

“Gretig en scherp blijven”

Cercle staat nu in de top acht, met in de tien resterende wedstrijden nog matchen tegen zeven ploegen die boven hen staan of dicht in de buurt: Genk, Standard, Mechelen, Kortrijk, Gent, Charleroi en Antwerp. Thalhammer blijft bescheiden en houdt zijn ploeg met de voeten op de grond. “We willen de prestaties van de voorbije weken bevestigen. Uiteraard is wat wij doen door die 24 op 27 zeer speciaal, met daarbij Anderlecht en Club Brugge kloppen. Mijn spelers moeten gretig blijven en scherp. Zaterdag tegen Oostende wacht ons een heel andere wedstrijd.”

Week na week willen we vooruitgang boeken, onze spelers en de stijl van voetballen beter maken

“Het is aan ons om de eerste en tweede bal op te eisen. Zij zullen zeer direct voetballen, wachten op een misstap van ons en de tegenaanval opzoeken. Hopelijk kunnen wij opnieuw zaken bereiken waar we de voorbije weken op trainden. Want week na week willen we vooruitgang boeken, onze spelers en de stijl van voetballen beter maken. Aan het einde van de competitie zullen we wel zien waar we hiermee uitkomen. Maar eerst moeten we de nodige punten behalen om zeker te zijn van het behoud.”

Vocale steun van de fans

Tegen Oostende wil Cercle weer in de best mogelijke omstandigheden kunnen beginnen. De fans van groen-zwart zullen er alvast bij zijn en kunnen zien tot wat hun ploeg in staat is. “Ik hoop het”, gaat de trainer verder. “Jammer dat ze niet veel van onze succesreeks tot nu toe live konden bijwonen. Ik reken zaterdag alvast op hun vocale steun, want het wordt een zeer moeilijke match. De spelstijl van beide ploegen is vergelijkbaar, met veel balrecuperaties, lange ballen en tweede ballen. Het wordt een nieuwe uitdaging voor ons.”

Ganvoula, die deze week werd aangetrokken als een nieuwe aanvaller, maakt al deel uit van de selectie. Millan, die als een andere aanvaller interesse geniet van Union, is er niet bij. Utkus keert terug en Somers is voor twee, drie weken out met een knieblessure. (ACR)