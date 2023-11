Union en Amoura duwen Club Brugge kopje-onder

Leider Union heeft zondag Club Brugge met 2-1 geklopt op de 13e speeldag in de Jupiler Pro League. Mohamed Amoura (22′ en 68′) was een gesel voor de Brugse defensie, hij trof twee keer raak in het Joseph Marienstadion. Maxim De Cuyper (60′) prikte tegen voor blauw-zwart.

Na een flauw openingskwartier kwam het team van Alexander Blessin op fraaie wijze op voorsprong. Revelatie Amoura verschalkte Mignolet met een omhaal. De Algerijn dolde even later met Mechele om vervolgens aan te leggen, maar Mignolet ging goed plat. Spileers duwde de bal vervolgens richting eigen doel, maar de Club-doelman verhinderde een owngoal en Spileers zelf werkte het leer uiteindelijk weg voor de doellijn. Club Brugge kon daar bitter weinig tegenoverstellen.

Sterretjes

Ook in de tweede helft zag Club Brugge sterretjes. Puertas trapte nipt over. Mignolet lette goed op bij een afstandsschot van Lapoussin, een vrije trap van Puertas en een uithaal van Castro-Montes. De 2-0 hing in de lucht, maar net dan kwamen de bezoekers langszij. De Cuyper rukte op in de Brusselse zestienmeter en krulde de bal mooi voorbij Moris.

Sneltrein Amoura

Toch kwam Union snel weer op voorsprong. De pas ingevallen Rodriguez lanceerde sneltrein Amoura, die Mechele achter zich liet en Mignolet omspeelde: 2-1 en zijn achtste competitiedoelpunt dit seizoen. Het slotoffensief van Club Brugge was te flauw. Spileers beging nog een strafschopovertreding op Rodriguez. De Ecuadoriaan trapte de elfmeter echter naast. Toch kwam de zevende competitiezege op een rij van de Unionisten niet meer in gevaar.

12 punten verschil

Met 31 op 39 staat Union stevig op kop. Anderlecht, dat eerder op de dag met 0-3 won van Cercle Brugge, volgt op vier punten. Club Brugge is pas zevende met 19 punten.