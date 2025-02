Union boekt bij KV Kortrijk zesde zege op rij en lijkt klaar voor komst van Ajax

Union Sint-Gillis heeft zondag op de 25e speeldag in de Jupiler Pro League zijn zesde opeenvolgende zege geboekt. De Unionisten wonnen op bezoek bij KV Kortrijk met 1-2 en verstevigden op die manier hun derde plek in het klassement. Kortrijk blijft met een 2 op 27 vastzitten op de voorlaatste plek en heeft nu al negen punten achterstand op KV Mechelen, de eerste ploeg in veilige haven.

De neutrale toeschouwer kreeg een aangename eerste helft te zien in het Guldensporenstadion. Nacho Ferri tekende na 25 minuten voor de grootste kans van de VeeKaa, maar zijn schot botste op Anthony Moris. Kortrijk deed aardig mee met Union, maar dook toch met een kleine achterstand de rust in. De Unionisten kregen een paar mogelijkheden om al vroeger op voorsprong te klimmen en troffen uiteindelijk in minuut 34 raak. Ivanovic stuurde zijn spitsbroeder Fuseini in het straatje, waarna de Ghanees het leer overhoeks binnenlegde, 0-1.

Ook in de tweede helft bewees KV Kortrijk waarom het de op een na minst scorende ploeg is in de Jupiler Pro League. De West-Vlamingen kregen opnieuw via Ferri een uitstekende mogelijkheid op de gelijkmaker, maar konden de netten niet doen trillen. Zoals zo vaker kreeg de thuisploeg dan ook het deksel op de neus. Vanhoutte kreeg alle tijd en ruimte om vanop afstand uit te halen en zag zijn schot in de verste hoek verdwijnen, 0-2. In de toegevoegde tijd zorgde Duverne nog voor een prachtige aansluitingstreffer, maar verder kwam KVK niet meer.

Union ontvangt volgende week donderdag (18u45) in het Koning Boudewijnstadion de Nederlandse topclub Ajax in de tussenronde voor de achtste finales van de Europa League. De terugwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA staat op 20 februari (21u) op het programma.