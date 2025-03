Uitstel en 500 euro boete voor Ravych (Cercle Brugge)

Het bondsparket vraagt één speeldag schorsing met uitstel voor de rode kaarten van Christiaan Ravych (Cercle Brugge). Ravych trapte de doorgebroken Kerk aan. De speler moet ook 500 euro boete betalen.

In Cercle Brugge – Antwerp was Gyrano Kerk in de 74ste minuut voorbij Ravych en op weg naar een grote kans. De verdediger probeerde de bal nog weg te spelen, maar raakte de borst en de kin van Kerk. Scheidsrechter Bert Put stuurde hem van het veld maar maakte achteraf in zijn verslag wel de opmerking dat de fout geen ‘ernstig gemeen spel was’

“Hoewel het om een trap met hoog contactpunt ging, zou ik de fout als ‘roekeloos’ bestempelen.” Het bondsparket deelde die mening en was dus mild voor Ravych.