Twee goals van Dost bezorgen Club Brugge een punt op Standard

Frustrerende middag voor Club Brugge op Standard. Het domineerde de hele wedstrijd maar kwam tot twee keer toe op achterstand. Bas Dost bracht Brugge even veel keer langszij maar de verdiende zege kwam er uiteindelijk niet. In het klassement schiet Club weinig op met deze puntendeling.

Schreuder zag weinig redenen om te wisselen na zijn bemoedigende start vorige week tegen Sint-Truiden. Hij koos voor één nieuwe naam: de geschorste Noa Lang kwam terug in de basis.

Buchanan, die vorige week nochtans een vrij degelijke partij speelde, moest vrede nemen met een plaatsje op de bank. Standard is dit seizoen de slechtste thuisploeg, toch behoort Sclessin niet tot de favoriete verplaatsingen van blauw-zwart. Club won geen enkele van hun laatste acht confrontaties op Standard.

Eerste keer Dost

Brugge begon met heel veel balbezit en leek al snel op rozen te zitten. Een prachtige combinatie die begon bij Lang en eindigde met een bal van hem tegen de netten werd afgekeurd wegens buitenspel van Dost. Geen voorsprong dus en meteen erna stond Club zelfs op achterstand. Snelle omschakeling van de thuisploeg, wat gedraal in de defensie en Cafaro die in één tijd scoorde met een harde plaatsbal.

De landskampioen bleef verwoed op zoek gaan naar de gelijkmaker. Nsoki was er het dichtst bij maar zijn kopbal belandde op de paal en in de rebound was hij niet koelbloedig genoeg. Op slag van rust werd de aanhoudende druk beloond. Dost, nochtans bezig aan een vrij anonieme wedstrijd, zette zijn knikker tegen een voorzet van Vanaken. Zijn negende treffer toch alweer van het seizoen, nummer tien kwam later nog.

Nogmaals Dost

Nog meer aanvallende intenties bij de start van de tweede helft. Rits, die in de eerste helft tegen een kaart aanliep, werd vervangen door Buchanan. De goede intenties ten spijt werd het alweer achtervolgen. Emond was alerter dan Mechele in de box en Mignolet voor de tweede keer geklopt. De Doelman van het Jaar had verder nog geen bal hoeven te pakken maar kreeg er wel twee om de oren.

Het toont toch de defensieve kwetsbaarheid aan met drie achterin. Net zoals in de eerste helft haalde Dost zijn ploeg opnieuw uit de penarie. Een subtiel hakje van De Ketelaere, de vista van Buchanan en Dost die dankbaar kon binnen leggen. De Nederlander past niet altijd in het systeem maar is wel een garantie op doelpunten.

Winnen tegen Union moet

Na de gelijkmaker kon Standard nog nauwelijks vanuit de druk ontsnappen maar grote kansen leverde het niet op. In het slot schoot Brugge zichzelf nog in de voet. Eerst moest Nsoki noodgedwongen naar de kant met een blessure, vervolgens kreeg Hendry rechtstreeks rood toen hij aan de noodrem moest trekken na een verkeerde inspeelpass van Mechele.

Brugge ontsnapte in blessuretijd nog aan een nederlaag toen Mata een bal van de lijn kopte. Uiteindelijk toch twee weggesmeten punten, net voor de levensbelangrijke topper van donderdag tegen leider Union. Een wedstrijd die absoluut gewonnen moet worden.