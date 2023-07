Turbulente week bij KV Kortrijk: Bye Kaminski! Bye Leterme! Welkom Still!

In het Guldensporen stadion is de voorbereiding op de Jupiler Pro League 2023/24 eindelijk echt begonnen. Zonder de Kaminski’s, zonder Matthias Leterme én met Edward Still als hoofdcoach. “Ik reken nog op acht tot tien nieuwe spelers”, aldus de jongste T1 van de eerste klasse. Maar wie zal dat betalen? Véél kopzorgen op KVK.

Opeens viel er op KV Kortrijk dan toch eindelijk een sportieve beslissing: zaterdag maakte KV Kortrijk bekend dat de 32-jarige Edward Still de nieuwe hoofdcoach is. Dat kwam omdat het Vincent Tan en zijn rechterhand Ken Choo was beginnen te dagen dat de Kaminski Group geen ernstige overnemer is en dat er geen tijd meer te verliezen was. Na de ingebrekestelling van de Amerikanen besloten ze niet te wachtten tot de deadline van 6 juli verstreken was om het management van de club het signaal te geven om alles weer zelf in handen te nemen.

Sinds de ondertekening van de intentieverklaring tussen Vincent Tan en de Kaminski’s meer dan twee maanden geleden waren er in het Guldensporenstadion namelijk nog maar heel weinig beslissingen genomen. De verwachtingen waren dat eens de overname helemaal afgerond zou zijn, de Kaminski’s in Kortrijk hun eigen mannetjes zouden plaatsen.

Edward Still is dan ook niet de eerste keuze van het sportief management. De voorbije weken werd er wel met een tiental andere coaches gesproken, maar ofwel waren die niet geïnteresseerd in de job wegens de onzekere situatie van de club en/of ze tekenden intussen elders. Zo stond Rik De Mil hoog op het verlanglijstje, maar de West-Vlaming besloot in de gegeven omstandigheden uiteindelijk om als assistent-trainer bij Club Brugge te blijven. Vorige week werd dan beslist om Edward Still in dienst te nemen, een jonge, talentrijke coach die nog vrij was en zich meer dan anderen enthousiast toonde voor de job van T1 van KVK.

Exit Leterme

Matthias Leterme liet vorige week al weten dat hij ook na de Kaminski-flop niet bereid was om van mening te veranderen en weg wilde. Tenslotte diende hij meer dan twee maanden geleden zijn ontslag in als algemeen manager omdat hij grondig van mening verschilde met Tan en Choo over de toekomstvisie van de club. Voor hem is deel uitmaken van een multiclubstructuur de enige piste die een club als KV Kortrijk in het huidige voetballandschap perspectief kan bieden. Terwijl Tan en Choo volop de kaart trokken van een overname van de club door een schimmige partij als de Kaminski Group. Wat erop wijst dat Tan en Choo de Kaminski’s onvoldoende gescreend hebben. Er is daardoor veel tijd verloren gegaan.

Tijdens het overnameproces werd Leterme ook overal buitengehouden. Het contact verliep toen via financieel manager Guillaume Nuytten en B2C-manager Jelle Brulez. Dat was niet onlogisch: Leterme wantrouwde de Kaminski’s en hun verhaal. Hij maakte ook meteen duidelijk dat het geen gezonde situatie zou zijn, mocht hij de wettelijke vooropzeg van twaalf maanden moeten uitzitten en dat er zo snel mogelijk een oplossing moest komen. Op zijn aandringen kwamen zijn Maleisische bazen vorige week ook tot dat inzicht: vorige week vrijdag was de laatste werkdag van Leterme, vijf dagen later werd duidelijk dat hoofd scouting Pieter Eecloo de nieuwe CEO zou worden.

“Ik heb de groep al gescand en weet welke profielen ik nodig heb. Ik reken toch op acht tot tien nieuwe spelers”

Leterme werd intussen benaderd door Sport Republic, de holding die eigenaar is van Southampton FC en het Turkse Göztepe SK en ook even interesse toonde in KV Kortrijk. De in Londen gevestigde investeringsmaatschappij is momenteel Valenciennes FC aan het overnemen en wil Leterme daar neerzetten als algemeen directeur. Verwacht wordt dat eens die overname rond is Leterme de nieuwe topman van de Noord-Franse tweedeklasser zal worden.

Vraag is nu: als de overnamedeal met de Kaminski Group officieel is afgeblazen, komt Burnley FC dan weer in beeld, de kandidaat-overnemer die de voorkeur van Leterme genoot? Dat kan, maar er is geen haast bij voor de club van Vincent Kompany. De focus ligt daar momenteel op een concurrentiële spelerskern samenstellen voor de Premier League. Voorzitter Alan Pace staart zich ook niet blind op KV Kortrijk. Cercle Brugge en KV Mechelen zijn evengoed opties.

Actieve Still

Het is nu aan financieel manager Guillaume Nuytten, sportief manager Rik Foulon en Pieter Eecloo om de taken van Leterme in te vullen en onder de leiding van de door Ken Choo aangevoerde Maleisische raad van bestuur de spelerskern versneld te versterken.

Met de aanwerving van een hoofdcoach kon de voorbereiding op de Jupiler Pro League 2023/2024 maandag alvast eindelijk echt van start gaan. “Ik was al twee weken in contact met de club, maar in de huidige situatie van KV Kortrijk beslis je natuurlijk niet zomaar om hier coach te worden”, sprak de nieuwe T1 Edward Still op zijn eerste werkdag in het Guldensporenstadion. “Ik weet dat we er vandaag moeilijk voor staan, maar dat schrikt mij niet af. Rik Foulon en Pieter Eecloo waren eerlijk tegen mij. Ze beantwoordden al mijn vragen en legden alles in detail uit. Ik heb een goede band met hen. Het komt wel goed.”

Hij leidde zijn eerste training onder toezicht van de vele opgedaagde supporters, mensen die antwoorden willen op de vragen die zij zich stellen bij de onzekere situatie van hun favoriete club. De aanwezigheid van een nieuwe coach was voor hen alvast een hoopvol stapje in de juiste richting.

Opvallend: Still is een actieve trainer die midden in zijn groep wil staan. Waar veel coaches bij hun eerste training vooral observeren en afwachten, nam Still meteen de touwtjes in handen. Zelfs bij de loopoefeningen liep hij midden in de oefening om nauw toe te zien en meteen bij te kunnen sturen. Veel tijd rest er hem dan ook niet tot de start van de competitie eind deze maand. “Zowel op sportief als op fysiek en mentaal vlak moet er nog veel gewerkt worden”, beseft hij. “In amper vier weken wordt dat moeilijk, maar dat komt absoluut goed.” Daarvoor rekent Still wel op versterking, want op zijn eerste veldtraining trof hij amper vijftien volwaardige kernspelers aan. Tijdens het partijtje balbezit deden er enkele beloften én zelfs ook doelman Tom Vandenberghe mee. “Ik reken toch op acht tot tien nieuwe spelers”, was Still duidelijk. “Ik heb de groep al gescand en weet welke profielen ik nodig heb. We zullen geen spelers aantrekken om de kern op te vullen, we willen de juiste spelers halen, spelers met de kwaliteiten die we nodig hebben.”

Technische staf uitbreiden

Ook de technische staf is nog onvolledig. Joseph Akpala en Jimmy Hempte blijven als assistent, Glenn Verbauwhede wordt keeperstrainer en Still brengt zelf nog een assistent-trainer, een videoanalist en een physical coach mee. De spelersgroep was alvast ontspannen op de eerste training onder de leiding van de nieuwe coach, die ook de tijd nam om met zijn spelers en zijn staf te praten. Het is overduidelijk dat alle koppen in dezelfde richting zullen moeten kijken om KVK dit seizoen uit de problemen te houden.