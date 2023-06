Tsuyoshi Watanabe versiert transfer van KV Kortrijk naar AA Gent

AA Gent heeft de Japanner Tsuyoshi Watanabe weten te verleiden tot een overstap naar Ghelamco Arena. De 26-jarige centrale verdediger laat KV Kortrijk na anderhalf jaar achter zich. De Buffalo’s verzekerden zich vrijdag voor de komende vier seizoenen van de diensten van Watanabe.

Watanabe groeide het afgelopen seizoen uit tot een ware steunpilaar bij de Kerels. Hij miste geen enkele minuut en werd door de Kortrijkzaanse supporters verkozen tot Speler van het Jaar.

“Tsuyoshi heeft vorig seizoen zijn kwaliteiten bewezen bij KV Kortrijk en stond daarom automatisch op de radar bij KAA Gent en onze coach. We streven er altijd naar om spelers toe te voegen die hongerig zijn en iets te bewijzen hebben.”

“Hij is een betrouwbare centrale verdediger, op-en-top prof, en heeft een grote wil om te winnen. We kijken ernaar uit om hem volgend seizoen in onze verdediging te zien”, aldus Head of Souting Samuel Cardenas.

Kortrijk ontvangt zo’n 3,5 miljoen euro voor de transfer, exclusief bonussen. En zo vist Club Brugge achter het net. De Japanner ging er na de reguliere competitie langs voor een gesprek, maar ondanks verregaande interesse kwam het nooit tot een bod.

Zesde centrale verdediger

Opvallend: KAA Gent shopt graag bij de Kerels voor centrale verdedigers. Zo wordt Watanabe al de zesde in tien jaar tijd die Gent gaat halen met een verleden in het Guldensporebstadion. Zukanovic, Belhocine, Gershon, Gigot en Mitrovic gingen hem voor. (Belga/JV)