Tsuyoshi Watanabe, de nieuwe defensieleider van KV Kortrijk: “Iedereen doet er nu echt alles aan om niet te degraderen”

Tsuyoshi Watanabe (26) is de enige veldspeler in de Jupiler Pro League die voor zijn club al alle wedstrijden van het begin tot het einde meedeed. Sinds de komst van Bernd Storck doet hij dat met nog meer bravoure dan voorheen. Maak kennis met de sterkhouder in de lange degradatiestrijd van KV Kortrijk.

Op onze vraag is de echtgenote van Watanabe meegekomen naar het interview, maar wel onder de voorwaarde dat haar foto en haar naam niet in de krant komen. “Ze wil niet dat ze overal op het internet circuleert”, zegt Tsuyoshi. “In Japan is dat niet zo ongebruikelijk.”

Vorig jaar in januari kwamen ze in Kortrijk aan en hoewel ze amper Engels spraken, integreerden ze zich er vrij snel. “Dat Tsuyoshi niet meteen een basisplaats afdwong, had vooral te maken met de communicatie”, zegt sportief manager Rik Foulon. “Op het veld gaat het heel snel en moet je elkaar kunnen begrijpen. Zijn eerste wedstrijd, op Gent, als rechtsback nog wel, is zijn Japanse zaakwaarnemer mee geweest in de kleedkamer om de richtlijnen te vertalen. Met de hulp van Ly Vanden Broecke, een japanologe uit Kuurne, slaagde Tsuyoshi erin redelijk vlot wat Engels te leren. Hij is een slimme jongen die snel iets oppikt en voldoende assertief is. Dat zijn vrouw hier meteen was, gaf ook wat rust en vertrouwen.”

Praten wil mevrouw Watanabe wel. Zij is van Oita en hij van Saitama; en ze leerden elkaar kennen op de universiteit in de hoofdstad Tokio, waar zij marketing studeerde en hij economie. Voor ze naar Kortrijk verhuisde, werkte ze in Japan als stewardess . “Ik mis mijn job wel”, bekent ze. “Hier haal ik veel voldoening uit de trips die we op vrije dagen maken.” Zo zijn ze al naar Parijs, Amsterdam, Frankfurt en Düsseldorf geweest. “Ik kook ook elke dag Japans voor Tsuyoshi, want de eetcultuur is hier helemaal anders, en ook daar haal ik veel voldoening uit. Boodschappen doen we in de Aziatische supermarkt in Brussel. Het leven is hier wel rustiger dan in Japan, mensen zijn er vriendelijker, zachter dan in onze hectische steden. Het moeilijkste vind ik hier autorijden, omdat jullie rechts rijden en wij links.” Tsuyoshi voegt eraan toe dat het vooral ook wennen is aan de vele ronde punten. “Wij kennen dat niet. Bij ons staan er overal verkeerslichten.”

Slechte verliezer

Tsuyoshi is zo ongeveer geboren met een bal. “Mijn zes jaar oudere broer voetbalde en ik was maar drie jaar toen ik zelf ben begonnen”, vertelt hij.

“Op mijn 13de ben ik naar de academie van FC Tokyo gegaan; en op mijn 22ste, na mijn studies, ben ik er prof geworden. Tot mijn 16de was ik een spits. Cristiano Ronaldo was mij idool. Omdat er veel kleintjes in de ploeg waren en ik groot was, werd ik achteraan geprobeerd. Ik was niet het grootste talent, maar was wel mentaal sterk.”

Van nature of gevormd?

“Ik heb in elk geval veel gevochten met mijn oudere broer omdat ik altijd al een slechte verliezer ben geweest. Ik geef nooit op, ik zet altijd door omdat ik niet tegen verlies kan.”

Hoe evalueer je je eerste jaar in Kortrijk?

“Het eerste halfjaar was het moeilijk, omdat ik niet veel mocht meedoen. Nu speel ik iedere wedstrijd, zit het goed in mijn hoofd, voel ik mij goed in mijn vel en haal ik een goed niveau.”

Je evolueerde op korte tijd van bankzitter tot leider van de verdediging.

“Ik sprak geen Engels, kende de cultuur niet en wist niet hoe of wat. Als je je niet kunt uiten, zit je vast. Beetje bij beetje leerde ik hoe daarmee om te gaan, begreep ik beter wat de coach zei en kon ik met andere spelers communiceren en mijn mening geven.”

De Duitser Bernd Storck is dit seizoen al de derde hoofdcoach. De voertaal is nu Engels in plaats van Frans.

“Ja, de communicatie met deze coach is goed.”

Weet hij dat je droomt van de Bundesliga?

“Ja.”

Ik was niet het grootste talent, maar was wel mentaal sterk

Wat adviseert hij jou?

“Hij wil dat ik slim en nog korter op de man speel. Hij zegt dat ik in de duels met grote spelers ook eens een duw mag geven.”

Dat zit niet zo in jullie cultuur?

“Neen. Wij zijn opgevoed met het idee dat je de ander altijd moet respecteren. Van klein af worden we aangeleerd om als er iets gebeurt dat te aanvaarden, afstand te houden en een pokerface op te zetten om de vrede te bewaren.”

Deze coach verwees met de centrale verdedigers Dessoleil en Radovanovic twee dominante persoonlijkheden uit de A-kern en gaf jou meer verantwoordelijkheid. Hielp jou dat in je ontwikkeling?

“Ja. Ik had geen andere keuze dan die verantwoordelijkheid op te nemen.”

Hoe is het om tegen de degradatie te spelen?

“Iedereen is positief nu en doet er echt alles aan om niet te degraderen.”

Open karakter

Hijzelf maakt in die degradatiestrijd almaar meer indruk. “Tsuyoshi heeft ook de snelheid en de wendbaarheid om man op man te verdedigen, zoals we nu vaak doen”, aldus Rik Foulon.

“Hij kan met veel ruimte in de rug spelen, hij kan doordekken en heeft een enorme detente en een goeie timing. Het is een moderne verdediger die weinig fouten nodig heeft. Door zijn spelstijl en zijn maturiteit om de ploeg een beetje te sturen, werpt hij zich centraal in de driemansverdediging op als leider. Het is ook een jongen die in de groep graag gezien is door de manier waarop hij zich presenteert: hij heeft een heel open karakter, komt met iedereen overeen, staat met de voeten op de grond, is heel gefocust en gedisciplineerd, werkt hard en neemt het voortouw. Je moet hem feliciteren voor de evolutie die hij doormaakt.”