Transferrapport Essevee: ervaring achterin maar ook twee keer mis

De transfermarkt van de wintermercato is gesloten. Onze clubwatchers kijken wat de West-Vlaamse clubs deden en maken ook een prognose voor het eindklassement van de Jupiler Pro League.

Positief

Wat versterkt moest worden, is versterkt. De rood-groene verdediging was de slechtste van eerste klasse. Afwachten of de ervaring van Timothy Derijck en Dion Cools de juiste oplossing is. De ontbinding van Joost van Akens contract is een meevaller. De Nederlander sukkelde met een langdurige blessure en maakte geen aanspraak meer op een basisplaats.

Negatief

Derijck pakte twee gele kaarten in zijn eerste drie duels bij Essevee. Voorlopig speelt hij nog niet met veel vertrouwen, iets wat je ook terugziet in zijn spel. Giannis Bouzoukis was op de club om zijn medische testen af te leggen, maar het kwam niet tot een akkoord. De Griek moest voor creativiteit zorgen op het middenveld. Geen Bouzoukis, geen andere creatieve middenvelder en ook geen Limbombe. Na heel wat heen en weer geflirt leek een deal toch in de maak. Ook hij deed zijn medische testen, maar de ex- Bruggeling kreeg geen contract.

Prognose

Veertiende. Maar met wedstrijden tegen topclubs als Genk, Anderlecht, Gent en Antwerp zal het spel snel moeten beteren of het team van Simons zal onderin blijven kamperen. (EC)