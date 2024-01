Transfer van Tajon Buchanan naar Inter Milaan is helemaal rond

Tajon Buchanan verlaat Club Brugge en zet zijn carrière verder bij Inter Milaan. Beide clubs bereikten vrijdag een akkoord en maakten de overgang bekend op hun website. Club Brugge zou zo’n zeven miljoen vangen voor de transfer van de 24-jarige Canadees, een bedrag dat met bonussen nog kan oplopen.

Buchanan kwam in januari 2022 toe bij Club Brugge van MLS-club New England Revolution. Hij was sindsdien goed voor vijf goals en twaalf assists in 67 wedstrijden. Dit seizoen werd hij door coach Ronny Deila omgevormd van flankaanvaller tot rechtsachter en speelde 20 wedstrijden (drie goals en vier assists, red.). Hij verlaat het Jan Breydelstadion met een landstitel en een Supercup (beiden in 2022, red.) op zijn palmares.

Nationale ploeg

Buchanan ontpopte zich de voorbije jaren ook tot een vaste waarde in het Canadese nationale elftal waarmee hij deelnam aan het WK van eind 2022. In de eerste groepswedstrijd in Qatar verloor Canada met 1-0 van de Rode Duivels. Buchanan heeft intussen 35 caps (vier goals, red.) op zijn naam staan.

Leider in Italië

Bij Inter, de huidige koploper in Italië, moet de Canadees op rechtsachter de concurrentie aangaan met de Nederlander Denzel Dumfries. De Nerazzurri treffen zaterdag op de negentiende speeldag van de Serie A Hellas Verona. In de achtste finales van de Champions League neemt het team van coach Simone Inzaghi het volgende maand op tegen Atlético Madrid.