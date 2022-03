Trainers KVO en Club blikken terug op wedstrijd

Club ging zaterdagavond winnen op het veld van KV Oostende. De 1-3-nederlaag wordt slecht verteerd door KVO-trainer Yves Vanderhaeghe. “Tegengoals horen niet thuis op dit niveau”, klonk het verdict. Club-coach Alfred Schreuder is blij met de drie punten, maar niet met het geleverde spel.

Yves Vanderhaeghe zat met een slecht gevoel na de verliespartij tegen Club Brugge. “We spelen één van de betere wedstrijden sinds ik hier (opnieuw) aan de slag ben. Maar als je de goals zo weggeeft… die tegendoelpunten horen niet op dit niveau thuis”, zucht Vanderhaeghe.

“Elke goal heeft z’n verhaal. De eerste Brugse goal heeft met communicatie te maken, de derde allicht ook. Onze keeper is al uit z’n goal en de verdediger raakt de bal alsnog. En de 1-2 is een fout van onze doelman – simpel. Of het licht uitging? Het werd alleszins zwart voor hun ogen. Ik wil het niet dramatiseren, we moeten verder.”

“Collectief speelden we een goeie partij en we maakten het Brugge moeilijk. We gingen vol de strijd aan en ik zag enkele mooie acties en combinaties. Op het einde probeerden we nog met drie vooraan druk te zetten – bij een 2-3 zat er misschien nog een verrassing in – maar we hebben het gewoon zelf weggegeven.”

Goals afdwingen

Na de 1-3 op KV Oostende wist Club Brugge de kloof op leider Union weer te verkleinen tot 7 punten. Zo pakt Blauw-Zwart 15 op 15. “Het was belangrijk dat we die reeks overwinningen konden doortrekken”, beseft trainer Alfred Schreuder.

“We wisten vooraf dat het een moeilijke verplaatsing ging worden tegen een goeie ploeg”, reageert Alfred Schreuder. © Belga

“We wisten vooraf dat het een moeilijke verplaatsing ging worden tegen een goeie ploeg. KVO speelt met veel druk en een hoge lijn. Mats Rits wist wel nog de ruimtes te vinden, maar we waren vervolgens niet goed genoeg aan de bal. Dat we de goals van KVO cadeau hebben gekregen? Nou, dat moet je ook afdwingen.”

“In de tweede helft moesten we de kansen – en dat waren er toch wel wat – afmaken. Stel dat Oostende nog een 2-3 scoort, kon het nog spannend worden. Kortom: ik ben tevreden met het resultaat, maar niet over het spel – dat was niet geweldig. We beschikken wel over individuele kwaliteiten om een match te beslissen. Maar vergis je niet: KV Oostende is echt een goeie ploeg.”

(TVA)