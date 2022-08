Topscorer Ferran Jutgla zit al aan vijf treffers: “Geen aantal in gedachten”

Ondanks een vroege achterstand griste Club Brugge toch de drie punten mee uit Charleroi. Die derde opeenvolgende zege brengt blauw-zwart voorlopig alleen aan de leiding en heeft het voornamelijk te danken aan hun Spaanse spits Ferran Jutgla.

De aanvaller boog in een paar minuten tijd in zijn eentje de achterstand om in een voorsprong met twee treffers. Inmiddels zit de ex-speler van Barcelona aan vijf treffers, topschutter van de Jupiler Pro League. “Ik heb geen doelpuntenaantal in gedachten dat ik wil maken. Ik wil enkel het team helpen en het gaat elke week beter. Het was een moeilijke wedstrijd tegen een lastige tegenstander maar we kozen onze momenten.”

De aanvaller kijkt ook al uit naar de Champions League-campagne: “Een paar jaar geleden speelde ik al tegen Atletico Madrid in de Spaanse beker en nu sta ik tegen hen in de Champions League.”

Debuut Boyata

Tien minuten voor affluiten maakte de nieuwste aanwinst Dedryck Boyata zijn debuut. De Rode Duivel kwam over van Hertha Berlijn. “Het is leuk om mijn eerste minuten te maken in de Belgische competitie. Ik heb nog wat last aan mijn knie waardoor we hadden afgesproken dat ik sowieso enkel zou invallen. Ik heb gekozen voor Brugge omdat ze elk jaar voor de prijzen spelen. De Champions League is natuurlijk een leuk extraatje.”

Transfer Onyedika?

Coach Carl Hoefkens zag zijn ploeg herstellen na een moeizame start. “We krijgen die goal tegen na dingen die we op voorhand besproken hadden, dat moet dus beter”, opende de coach. “De manier waarop we ons herpakt hebben was wel zeer goed. Het is duidelijk dat we stappen aan het zetten zijn en dat we beter en beter worden.”

De coach sprak ook nog even over de op til zijn de transfer van Raphael Onyedika. “Ik hoop dat hij er snel zal zijn want ik wil met de best mogelijke spelers werken. Ik weet dat hij kwaliteit is dus ik kijk ernaar uit.” Brugge zou negen miljoen euro betalen voor de 21-jarige Nigeriaanse middenvelder.

(JT)